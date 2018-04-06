Минкавказ: регионы СКФО сформировали потребность по госпрограммам на 211 млрд рублей

ЕССЕНТУКИ, 6 апреля. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа сформировали предварительную потребность по бюджетному финансированию в рамках спецразделов к госпрограммам в объеме 211 млрд рублей. Каждому из регионов необходимо будет обосновать свои запросы, сообщил в пятницу министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на заседании Общественного совета министерства в Ессентуках.

Как сообщалось ранее, в июле 2017 года постановлением правительства РФ были внесены изменения в порядок разработки государственных программ, которые предусматривают включение специальных разделов по приоритетным территориям развития. Такими территориями признаны Северо-Кавказский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Байкальский регион, Арктическая зона России, Республика Крым, город Севастополь и Калининградская область.

"Мы провели работу вместе с регионами, первые результаты уже есть, наша задача - в рамках формирования бюджета 2019-2020 годов эти спецразделы наполнить содержанием. Пока мы с регионами сформировали потребность на 211 млрд по 20 госпрограммам", - сказал он.

По словам Кузнецова, не все регионы оказались готовы к детальному обоснованию своих предложений. "Если говорить о том задачах в рамках госпрограмм, индикаторах и показателях, то не всегда мы оказываемся в отстающих. К примеру, физкультура и спорт - в среднем по спортивным объектам Северный Кавказ неплохо смотрится. Но есть отдаленные горные села, где такая инфраструктура отсутствует", - пояснил министр.

Еще одна важная задача - эффективность использования бюджетных средств. "Мы должны встроиться в режим госполитики, не потеряв государственные инвестиции, которые были вложены в предыдущие годы, но не были доведены до логического завершения. Задача - всю социальную "незавершенку" проанализировать, переформатировать ее, довести до логического завершения", - отметил Кузнецов.

Как сообщалось, Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет курировать исполнение северо-кавказских спецразделов к 27 государственным программам. Планируется, что мероприятия будут направлены на социально-экономическое развитие регионов СКФО и реализацию экспортного потенциала, охрану окружающей среды и использование природных ресурсов, защиту населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.