Зимник в Ненецком АО закрыт для грузовиков из-за теплой погоды

АРХАНГЕЛЬСК, 6 апреля. /ТАСС/. Зимняя сезонная дорога (зимник) Нарьян-Мар - Усинск временно закрыта для проезда грузового транспорта из-за теплой погоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"Нарьян-Мардорремстрой" сообщает о закрытии зимней дороги Нарьян-Мар - Усинск для грузовых автомобилей на выходные дни. Связано это с теплой погодой. Вновь открыть движение для грузовиков предприятие планирует 8 апреля в 22:00 мск", - говорится в сообщении.

Для полноприводных легковых автомобилей проезд будет открыт. Запрет для грузовиков введен, чтобы они не разбивали дорогу во время потепления.

Как сообщила ТАСС дежурный синоптик Севгидромета Екатерина Артемова, в субботу на всей территории НАО будет тепло. "Завтра по всему НАО плюс 1-6 градусов, ночью слабый минус, с 8 апреля начнется понижение температуры, холод будет поступать с запада, даже днем будет до минус шести, в ночь на понедельник ожидается минус 3-8, при прояснениях до минус 15 градусов", - сказала она.

На этой неделе была снижена грузоподъемность ледовой переправы на зимнике на реке Печоре в районе села Усть-Уса до 15 тонн. В прошлом году переправа была закрыта в первой половине апреля, в этом году срок ее работы будет зависеть от погодных условий, как и срок закрытия зимника, весной 2017 года движение по дороге было прекращено 25 апреля.