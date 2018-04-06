Водозапас снега в горах КБР превышает норму на 30%

НАЛЬЧИК, 6 апреля. /ТАСС/. Водозапас снега в горах Кабардино-Балкари (КБР) оценивается выше нормы на 30%, что может угрожать безопасности в период таяния снега в весенне-летний период. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя Гидрометцентра региона Любовь Антонова.

"Водозапасы снежных покровов в горах КБР на 29-38% больше нормы. За пять месяцев: ноябрь-декабрь 2017 года, январь-март 2018 года сумма твердых осадков на метеостанции Терскол составил 317 мм. (на 11% выше нормы), на метеостанции Чегет - высота над уровнем моря 3 тыс. метров - 1007 мм. (на 35% больше нормы)", - сообщила Антонова на заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Весенне-летний период характеризуется активизацией всех гидрометеорологических процессов, неустойчивость атмосферы приводит к выпадению сильных ливневых дождей, и, значит, к таянию, отметила спикер. По ее словам, на интенсивность паводка влияет и температурный режим и режим осадков.

"Анализ климатических данных и прогностических разработок, выполненных Гидрометцентром России позволяет с вероятностью 79% сделать вывод о том, что в апреле-июле, сентябре на территории КБР температурный фон ожидается около средних многолетних значений, в августе ниже нормы", - прогнозирует синоптик. При этом месячная норма осадков ожидается в пределах нормы в апреле-августе и около ниже нормы в сентябре.

Наибольшую опасность для населения представляют дождевые и гляциальные паводки, их наиболее вероятный период прохождения - май-август, а наиболее опасный - конец июля - начало августа.

"Исходя из величины запаса снега в горах следует вывод, что при повторении синоптической ситуации июня 2002 года, когда по всей территории Южного федерального округа (в его прежних границах) выпадали длительные ливневые дожди, существует вероятность повторения катастрофических паводков, аналогичным по масштабу паводка имеющих место в 2002 году", - добавила она.