Кабмин утвердил выделение почти 7 млрд рублей на создание платформы "Северный полюс"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление и распоряжение о строительстве ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" для исследований в Арктике, на ее проектирование и сооружение планируется потратить почти 7 млрд рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства России.

Согласно документам, объем бюджетных ассигнований в проектирование и сооружение платформы составит 6,966 млрд рублей (в том числе в 2018 году - 363 млн, в 2019-м - 4,325 млрд, в 2020-м - 2,278 млрд рублей).

"Для продолжения и развития комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана государственной программой "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" предусмотрено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" - плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды. Срок ввода платформы в эксплуатацию - 2020 год", - говорится в справке к документам, внесенным Минприроды России.

Подписанным распоряжением исполнителем работ определено АО "Адмиралтейские верфи".

Как отмечается в пояснительной записке, целями строительства платформы, помимо прочего, являются закрепление российского присутствия в Арктике и позиций России "как мирового лидера полярной науки", а также расширение арктических научных исследований.