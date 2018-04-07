Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин утвердил выделение почти 7 млрд рублей на создание платформы "Северный полюс"

В стране
7 апреля, 7:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Целями строительства платформы, помимо прочего, являются закрепление российского присутствия в Арктике и позиций России как мирового лидера полярной науки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление и распоряжение о строительстве ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" для исследований в Арктике, на ее проектирование и сооружение планируется потратить почти 7 млрд рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства России.

Согласно документам, объем бюджетных ассигнований в проектирование и сооружение платформы составит 6,966 млрд рублей (в том числе в 2018 году - 363 млн, в 2019-м - 4,325 млрд, в 2020-м - 2,278 млрд рублей).

"Для продолжения и развития комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана государственной программой "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" предусмотрено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" - плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды. Срок ввода платформы в эксплуатацию - 2020 год", - говорится в справке к документам, внесенным Минприроды России.

Подписанным распоряжением исполнителем работ определено АО "Адмиралтейские верфи".

Как отмечается в пояснительной записке, целями строительства платформы, помимо прочего, являются закрепление российского присутствия в Арктике и позиций России "как мирового лидера полярной науки", а также расширение арктических научных исследований.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
2
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
3
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
6
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости