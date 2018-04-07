На Северном Кавказе проверяют пожарную безопасность в торговых центрах

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Отсутствие системы оповещения о пожаре, не работающая сигнализация, просроченные огнетушители и захламленные пути эвакуации - вот основные нарушения, которые выявляют специалисты в ходе масштабных проверок и учений в торговых центрах на Северном Кавказе. Нарушения находят не только в торговых центрах, но и, например, на крытых рынках, которых на Кавказе немало. О том, какие уроки извлекли здесь после трагедии в Кемерове, где 25 марта в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли более 60 человек, - в материале ТАСС.

Предупреждение ЧС - дело не только спасателей

Проверки на Северном Кавказе проводятся во время учений, что помогает выявлять нарушения и одновременно служит хорошей практикой для сотрудников и посетителей торговых центров.

Так, в Кабардино-Балкарии, согласно сценарию учений в одном из ТРЦ, пожар возник в детской игровой зоне на цокольном этаже, стремительно распространялся и достиг площади 260 кв. м. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению пожара, осмотрели помещения, обнаружили всех условных пострадавших и эвакуировали их. Но в таких ситуациях важно не только то, насколько слаженно будут действовать спасатели.

"За 5 - 10 минут, которые необходимы для подъезда пожарных команд, грамотные действия персонала могут спасти много человеческих жизней и материальных ценностей", - отметил руководитель учений - начальник первого отряда Федеральной противопожарной службы по КБР Мурат Байсултанов.

В Северной Осетии пожарные проверки в торговых центрах не проводились с 2016 года, в региональном главке МЧС это объясняют надзорными каникулами. Сейчас внеплановые проверки идут более чем на 150 объектах с массовым пребыванием детей. Причем к учениям по спасению пострадавших на пожаре в одном из самых крупных торговых комплексов республики привлекли не только представителей пожарной охраны, но и сотрудников полиции, Центра медицины катастроф, скорой медицинской помощи. По словам замначальника управления надзорной деятельности МЧС республики Павла Джанаева, в регионе не ограничатся учениями: для профилактики будут создавать и социальные ролики, в которых опишут порядок эвакуации из помещений торговых комплексов и кинотеатров.

В Карачаево-Черкесии, где торговых центров не так много, в учениях совместно с сотрудниками МЧС участвуют и общественники, которые проверяют работу систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные выходы и наличие средств пожаротушения во всех торговых центрах региона. "Эти вопросы требуют пристального внимания, поэтому обществу и власти нужно объединиться для предупреждения трагедий", - отметил эксперт Карачаево-Черкесского регионального отделения Общероссийского народного фронта Денис Струговцов.

Нарушения, которые есть везде

Проверки в республиках Кавказа еще не завершились, однако нарушения уже выявили. Так, в Дагестане - втором регионе в СКФО по количеству ТРЦ (их в республике насчитывается 105) - нередко отсутствует система оповещения о пожаре, не работает сигнализация, пути эвакуации захламлены горючими материалами.

Немало нарушений выявили и в Ингушетии, хотя в этой республике крупных торговых центров меньше, чем в любом другом регионе российского Кавказа. Первым экзамен на нормы пожарной безопасности не сдал Универсальный крытый рынок, который располагается в здании бывшей трикотажной фабрики. В здании, построенном в 60-х годах прошлого века, просрочены огнетушители, отсутствует система оповещения при пожаре и нет простых указателей выхода из здания. По словам начальника республиканского главка МЧС Руслана Колоева, эти же нарушения значатся в каждом отчете о проверке того или иного здания, но владельцы объектов обещают исправить все в сжатые сроки.

На Ставрополье, где торгово-развлекательных учреждений больше, чем где-либо еще на Северном Кавказе, за первую неделю прошли более 160 проверок, которые помимо ТРЦ затронули также кинотеатры, гипермаркеты и объекты культуры и спорта. Уже обнаружили более 1,2 тыс. нарушений. "Если есть реальные нарушения - нужно закрывать. Социальным объектам запрещают открываться, если есть нарушения", - сообщил ТАСС депутат ставропольской краевой Думы, вице- президент Союза строителей СКФО Александр Шарабок.

"Большинство нарушений, выявляемых при проверках, связано с перестройками арендаторов. Въезжая на арендуемую площадь, многие бизнесмены меняют интерьер под свой стиль. В результате где-то разными конструкциями закрывается пожарный датчик, где-то затрудняется к нему доступ, где-то порвали провод... Устранение таких нарушений не вызывает больших трудностей и не требует много времени", - рассказали ТАСС в одном из ТЦ Пятигорска.

Первые санкции

Первыми на Кавказе по решению суда закрыли два ТРЦ в Ставрополе - "Москва" и "Космос". Суд по ходатайству прокурора Промышленного района города приостановил работу обоих центров "до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности".

Прокуратура Дагестана требует приостановить деятельность трех детских развлекательных центров в городе Хасавюрт на севере республики. "Проверками трех детских развлекательных центров... выявлены многочисленные нарушения требований о пожарной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций. В связи с этим прокуратура города требует приостановить их деятельность", - сказал представитель ведомства.