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В Омской области закрыли все ледовые переправы

В стране
7 апреля, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

На объектах установили запрещающие знаки и искусственные заграждения

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Все девять ледовых переправ в Омской области закрыли из-за установившейся теплой погоды. В субботу комиссия в составе сотрудников Госинспекции по маломерным судам, ГИБДД и ДРСУ закрыла оставшиеся пять ледовых переправ. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе областного главка МЧС России.

"Лед на переправах стал хрупким, кое-где выступила вода, поэтому сегодня комиссией было принято решение закрыть еще пять перепав, переезд и переход по которым в данный момент запрещен. На закрытых переправах установлены запрещающие знаки и искусственные заграждения", - сказали в пресс-службе.

Речь идет о Белоярской, Бородинской и Изюкской ледовых переправах в Тевризском муниципальном районе, а также о Никольской и Аксеновской ледовых дорогах в Усть-Ишимском районе. Ранее закрыли переправу в Черлакском районе, а также Знаменская, Усть-Шишовская и Большереченская ледовые переправы.

На этих переправах грузоподъемностью от 3 до 25 тонн организовали двухстороннее движение, обустроили пешеходные дорожки, а перед съездами на лед установили шлагбаумы и дорожные знаки. Каждый ледовый мост оборудовали пунктом обогрева и средствами спасения.

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