На Урале прошла первая секция международной конференции, посвященной Гейдару Алиеву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Около 70 человек из России и Азербайджана приняли участие в Екатеринбурге в научной конференции, посвященной третьему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Об этом сообщил в субботу ТАСС заведующий кафедрой зарубежного регионоведения Уральского федерального университета (УрФУ) Александр Нестеров.

"В Екатеринбурге прошла первая секция большой международной научной конференции "Гейдар Алиев: мультикультурализм и идеология толерантности", которую организует Азербайджанский университет языков. Было около 70 человек. Это представители из Азербайджана, азербайджанской диаспоры, генконсул Азербайджана в Екатеринбурге и его аппарат, региональные власти и представители УрФУ", - сказал он.

По его словам, на мероприятии выступили с докладами как представители Азербайджана, так и уральского научного сообщества. В дальнейшем зарубежные делегаты проведут мероприятия в Москве, Самаре и Минске. "Другие группы проводят события аналогичного плана в Португалии, Италии, Германии. Еще есть секции в Индонезии и Китае", - добавил он.

Гейдар Алиев стал главой Азербайджана в 1993 году, в 1998 году он снова выиграл президентские выборы и продолжил руководить страной. В 2003 году состояние здоровья политика заметно ухудшилось, в декабре того же года он умер в больнице в США. Его именем назван международный аэропорт Баку, в столице Азербайджана открыли его музей и создали фонд, который занимается проектами в области образования, культуры, спорта, экологии и ведет активную международную деятельность.