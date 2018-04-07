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Североамериканские индейцы посетили праздник День Ворона в Ненецком АО

В стране
7 апреля, 18:25 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 7, апреля. /ТАСС

Мероприятие приурочили к Году оленеводства в регионе

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АРХАНГЕЛЬСК, 7 апреля. /ТАСС/. Делегация индейцев сеймиш из американского штата Вашингтон посетила ненецкий праздник День Ворона в поселке Нельмин Нов в Ненецком автономном округе. Об этом сообщил ТАСС в субботу директор НКО "Фонд экономических программ", руководитель проекта по двустороннему обмену опытом Ян Туров.

"Наши гости приняли участие в празднике День Ворона, в его культурной программе, сделали музыкальный подарок жителям поселка: исполнили национальную песню, им долго аплодировали", - сказал Туров.

До этого делегация из США побывала в Малоземельской тундре в стойбище оленеводов. "Там мы пообщались с местными жителями и прокатились на оленьей упряжке", - отметил собеседник агентства.

В праздновании Дня Ворона принимали участие оленеводы из Малоземельской тундры. Мероприятие приурочили к Году оленеводства в НАО. "Праздник у нас в этом году проходил в 13-й раз, он проходит почти каждый год. В гонках на оленьих упряжках приняли участие 25 человек", - рассказал ТАСС глава Малоземельского сельсовета Михаил Талеев.

Праздник включал в себя этнокультурную программу и спортивные состязания по национальным видам спорта: гонки на оленьих упряжках, тройной национальный прыжок, метание тынзея (аркан для ловли оленей) на хорей (шест для управления оленьей упряжкой), а также прыжки через нарты. День Ворона у ненцев ассоциируется с приходом весны и тепла, зарождением новой жизни. Традиционно его наиболее массово отмечают в национальном поселке Нельмин Нос - отдаленном населенном пункте округа, центре Малоземельской тундры НАО.

Делегация из США, в составе которой представители индейцев племени сеймиш с Западного побережья и ученых Университета здоровья и науки штата Орегон, находится с визитом в Ненецком автономном округе с 2 по 16 апреля. Проект предполагает обмен в сферах культуры, науки и бизнеса между двумя коренными народами - индейцами сеймиш и ненцами.

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