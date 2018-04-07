В МЧС заявили, что превышения концентрации вредных веществ в воде Кыштыма и Озерска нет

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воде городов Кыштым и Озерск в Челябинской области не обнаружили. Об этом сообщили в субботу ТАСС в центре управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по региону.

"По результатам лабораторных исследований проб воды, взятых 06 апреля 2018 года на территории Кыштымского и Озерского городских округов, проведенных центром гигиены и эпидемиологии Челябинской области, превышения гигиенических нормативов выше ПДК не установлено", - отметили в центре.

Ранее сообщалось, что прокуратура Челябинской области организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что на очистных сооружениях города Кыштым обнаружили превышение вредных веществ. Местные власти заявляли, что очистные сооружения работают исправно.

По словам министра общественной безопасности области Евгения Савченко, в результате ежедневного мониторинга качества воды выяснилось, что до очистных сооружений Кыштыма обнаружили превышение вредных веществ. После очистных сооружений вредных веществ в воде не зафиксировали ни в Кыштыме, ни в Озерске. Сейчас создали рабочие группы для выяснения источника появления вредных веществ.