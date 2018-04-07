Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МЧС заявили, что превышения концентрации вредных веществ в воде Кыштыма и Озерска нет

В стране
7 апреля, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Ранее местные власти сообщили об исправной работе очистных сооружений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воде городов Кыштым и Озерск в Челябинской области не обнаружили. Об этом сообщили в субботу ТАСС в центре управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по региону.

"По результатам лабораторных исследований проб воды, взятых 06 апреля 2018 года на территории Кыштымского и Озерского городских округов, проведенных центром гигиены и эпидемиологии Челябинской области, превышения гигиенических нормативов выше ПДК не установлено", - отметили в центре.

Ранее сообщалось, что прокуратура Челябинской области организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что на очистных сооружениях города Кыштым обнаружили превышение вредных веществ. Местные власти заявляли, что очистные сооружения работают исправно.

По словам министра общественной безопасности области Евгения Савченко, в результате ежедневного мониторинга качества воды выяснилось, что до очистных сооружений Кыштыма обнаружили превышение вредных веществ. После очистных сооружений вредных веществ в воде не зафиксировали ни в Кыштыме, ни в Озерске. Сейчас создали рабочие группы для выяснения источника появления вредных веществ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста
5
СМИ: канадцы собрали около $328 тыс. в помощь семьям хоккеистов-юниоров, попавших в ДТП
6
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
7
Манчини: футболист "Зенита" Заболотный играет на низком уровне, ему нужно тренироваться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости