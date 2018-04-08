Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электроснабжение в десяти районах Тверской области восстановлено

В стране
8 апреля, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Ранее более 3,5 тыс. жителей региона остались без света

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 апреля. Электроснабжение в десяти районах Тверской области восстановлено в полном объеме. Ранее 7 апреля из-за сильного ветра произошли обрывы линий электропередачи, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Все аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - сказали там.

Ранее ТАСС сообщал, что днем 7 апреля в десяти районах Тверской области более 3,5 тыс. жителей остались без света. Причинами массовых аварийных отключений в Тверской области стали сильный ветер, мокрый снег и дождь, порывы достигали до 20 м/cек. По данным МРСК Центра, оперативному восстановлению электроснабжения мешала непогода, которая провоцировала новые отключения. Над устранением последствий работали 76 бригад, 380 специалистов, 80 единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тверская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ: экипажу российского судна "Норд" не позволили покинуть Украину
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Генконсул США во Владивостоке выдержал Великий пост
5
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости