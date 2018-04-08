ТАСС, 8 апреля. Электроснабжение в десяти районах Тверской области восстановлено в полном объеме. Ранее 7 апреля из-за сильного ветра произошли обрывы линий электропередачи, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Все аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - сказали там.

Ранее ТАСС сообщал, что днем 7 апреля в десяти районах Тверской области более 3,5 тыс. жителей остались без света. Причинами массовых аварийных отключений в Тверской области стали сильный ветер, мокрый снег и дождь, порывы достигали до 20 м/cек. По данным МРСК Центра, оперативному восстановлению электроснабжения мешала непогода, которая провоцировала новые отключения. Над устранением последствий работали 76 бригад, 380 специалистов, 80 единиц техники.