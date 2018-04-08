Фестиваль бега по пересеченной местности "Бештаугорский крест" стартовал в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Около 240 бегунов по пересеченной местности участвуют в фестивале трейл-раннинга "Бештаугорский крест", стартовавшем в Кавказских Минеральных Водах на склонах горы Бештау, передает корреспондент ТАСС.

"Накануне в ночном забеге вышли на старт 90 спортсменов, в двух сегодняшних стартах участвует около 150 человек. Трасса сложная из-за большого перепада высот, но это делает соревнования еще более интересными", - рассказал ТАСС директор фестиваля - марафонец, трейлраннер, директор "Школы правильного спорта I Love Supersport KMV" Валентин Крутиков.

Бег и экология

В программе фестиваля - три забега и командные экологические соревнования "Чистые игры", целью которых стала уборка территорий самой высокой горы в регионе. Участники поделятся на команды и будут состязаться в сборе и сортировке мусора, а победители эко-соревнований получат призы от спонсоров.

"За одну игру 100-200 человек могу собрать до 6 тонн мусора, половина которого уходит на переработку", - говорят организаторы.

Трассы среднегорья

Ночной забег "Alpidustria Night Trail" состоялся накануне поздно вечером. Участники преодолели трассу вокруг Бештау протяженностью в 13,5 км с перепадом высот в 400 м.

В воскресенье 8 апреля, одновременно от кольцевой дороги вокруг горы Бештау стартовали 16,5-километровый забег "Бештаугорский крест", пролегающий через все пять вершин главного лакколита Кавказских Минеральных Вод на высоте 1400 м над уровнем моря, и соревнования по облегченному маршруту "Лайт", который проходит через главную и одну из второстепенных вершин горы. Перепад высот на маршруте составляет около 2 тыс. м, а кроме того, на этой высоте в горах уже присутствует некоторое разрежение воздуха.

"В условия среднегорья нет необходимости проходить акклиматизацию, как в высокогорье, поэтому можно сделать соревнования массовыми. Но маршруты на Бештау тоже сложные и позволяют почувствовать всю прелесть бега в горах", - рассказывают сами спортсмены.

К участию в забегах "Лайт" и "Night Trail" допускаются желающие в возрасте с 14 лет, на дистанцию "Бештаугорский Крест" - с 18 лет. "Это первое мероприятие серии забегов "Кавказский горный бег" и мы сделали очень много для обеспечения высокого уровня безопасности на всех маршрутах фестиваля" - заявил Валентин Крутиков.

Традиционный для Кавказа вид спорта - трейл-раннинг в 2018 году официально признан Федерацией легкой атлетики РФ, на сайте Национального бегового движения появился документ со стандартами безопасности и качества проведения трейлов.