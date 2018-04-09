Во Владивостоке ко Дню Победы восстановят затонувший в конце войны американский танк

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Корпус американского танка "Шерман" времен Второй мировой войны доставили во Владивосток для восстановления и последующего участия в мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"8 апреля на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Кневичи (Владивосток) из Мурманской области бортом Ил-76 доставлен корпус американского танка "Шерман" времен Великой Отечественной войны", - отметил он.

Ранее сообщалось, что два американских танка "Шерман" поднял в июле 2017 года с затонувшего судна "Томас Дональдсон" аварийно-спасательный отряд Северного флота с глубины более 50 м в районе острова Кильдин в Баренцевом море. Одна из машин будет участвовать в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге. Второй танк также восстановят и выставят во Владивостоке.

Судно "Томас Дональдсон" с "Шерманами" на борту направлялось в Мурманск в составе арктического конвоя, его потопила германская подлодка в марте 1945 года.

"Шерман" имел боевую массу более 30 тонн, пушки калибра от 75 до 105 мм (в разных модификациях). С февраля 1942 года по июль 1945 года выпустили почти 50 тыс. таких машин, что делает "Шерман" третьим по массовости в мировой истории и самой массовой боевой гусеничной машиной США. Около 4 тыс. таких танков поставили в СССР по программе ленд-лиза.