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В Хабаровском крае обнаружили около 30 затонувших судов, которые необходимо поднять

В стране
9 апреля, 7:37 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 9, апреля. /ТАСС

В основном корабли находятся у побережья Японского и Охотского морей

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ХАБАРОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Около 30 затонувших судов и кораблей, создающих опасность для судоходства и наносящих ущерб экологии, необходимо поднять со дна рек и у побережья морей в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета по охране окружающей среды - начальник отдела обращения с отходами министерства природных ресурсов края Евгений Москвин.

"По результатам проведенной на территории Хабаровского края совместно с органами местного самоуправления оценки общего количества затонувших кораблей и судов, создающих угрозу безопасности судоходства и наносящих ущерб окружающей среде, в регионе выявлено 27 судов, их предстоит поднять", - сказал Москвин.

Он уточнил, что в основном затонувшие суда находятся у побережья Японского и Охотского морей на территориях, подлежащих федеральному контролю. Большинство судов - плашкоутов, буксиров, плавучих кранов, теплоходов - затоплены в акватории морского порта Ванино. Еще восемь судов, в числе которых шхуны, рыболовные сейнеры, буксиры, находятся у портов Советская Гавань и Охотск, есть одно выброшенное штормом судно на берегу Охотского моря в 10 км от Охотска, а также судно в русле реки Иня.

Некоторые затопленные в Охотском районе суда, добавил Москвин, представляют опасность для навигации. Остальные затонувшие суда находятся на территориях Хабаровского, Нанайского, Николаевского районов и у Хабаровска у левого берега Амура, все они расположены за пределами судоходных ходов.

Как сообщил ТАСС председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов, значительного ущерба для экологии затонувшие у портов и в реках корабли не несут. Он добавил, что трудности с подъемом заключаются отсутствии у судов собственников, которые должны заниматься этой работой. Сейчас время собственника определили только у одного из 27 затопленных в Хабаровском крае кораблей, ведут подготовительные работы по подъему.

Как сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре, за последние два года прокуроры заявили 17 исков о подъеме и утилизации затонувших кораблей в дальневосточных регионах, в Хабаровском крае - пять. В 2017 году со дна Амура подняли теплоход "Георгий Седов" Амурского судостроительного завода, обязанность поднять корабли со дна Амура и Амурского лимана по решению суда также возложили на Хабаровский речной торговый порт, "ННК-Хабаровскнефтепродукт", "Босантур два", "Магистраль".

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