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Строительные работы на объездной дороге в поселке Искателей в НАО возобновят с потеплением

В стране
9 апреля, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Планируется, что летом в поселке завершат строительство моста и укладку асфальта

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Строительные работы на объездной дороге в поселке Искателей, расположенном в четырех километрах от столицы Ненецкого автономного округа города Нарьян-Мар, возобновятся с приходом в регион тепла. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации НАО.

"Объездную дорогу в поселке Искателей возобновят строить с потеплением. ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой " планирует возобновить работы по реконструкции участка магистральной дороги "Монтажников - Юбилейная" с приходом в регион устойчивых положительных температур. В летний период планируется завершить строительство моста и укладку асфальта. В целом работы планируется завершить до 30 октября, как прописано в государственном контракте", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что строительство моста через Захребетную курью к настоящему моменту практически завершено. Ограждения для него будут доставлены в Нарьян-Мар по зимнику в апреле.

Отмечается, что реконструкция магистральной дороги производится в основном за счет денег из федерального бюджета. За три года федеральный центр выделил на нее в общей сложности 153,2 млн рублей при цене контракта в 258,8 млн рублей.

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