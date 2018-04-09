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На форуме в Мурманской области общественных активистов научат создавать город будущего

В стране
9 апреля, 12:22 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 9, апреля. /ТАСС

Форум начнется 13 апреля в моногороде Мончегорске

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МУРМАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Форум социальных технологий "Город это мы!" состоится в моногороде Мурманской области Мончегорске. Как сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства, участники будут учиться создавать и реализовывать проекты, направленные на развитие современной городской среды.

"Форум социальных технологий "Город - это мы!" проходит по инициативе компании "Норникель" при поддержке администрации Мончегорска. Главная тема форума в этом году - поиск образа будущего северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, активных и инициативных горожан", - сообщает пресс-служба.

Участники форума обсудят вопросы организации общественных пространств, которые создают новые возможности для развития горожан, проведут дискурсии о разработке новых и самобытных городских событий. Экспертами форума станут Николас Гулик, ландшафтный архитектор из Тромсё (Норвегия), Тайя Уйркас, художник и продюсер из Оулу (Финляндия), ученые и специалисты по социальным проектам.

Начнется форум 13 апреля. Он является частью благотворительной программы "Мир новых возможностей" компании "Норникель". Ежегодно на форуме около 1,5 тыс. участников вместе с приглашенными экспертами обсуждают значимые для жизни городов события и практики, делятся опытом и эффективными социальными технологиями.

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