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Власти Ямала заявили, что в регионе необходимо создать около 20 вертолетных площадок

В стране
9 апреля, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Отмечается, что площадки для вертолетов необходимы из-за отсутствия в ЯНАО развитой дорожной сети

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Около 20 вертолетных площадок нужно построить и реконструировать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для перевозки пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

Вертолетные площадки нужны на Ямале из-за отсутствия развитой дорожной сети. Многие поселки арктического региона отрезаны от "большой земли", добраться к ним в летнее время можно только по рекам, а зимой - по зимним трассам. Круглый год, в том числе и в период распутицы, работают только перевозки вертолетами.

"Учитывая возрастающие потребности населения автономного округа в пассажирских перевозках и требования федеральных авиационных правил, в настоящее время остро стоит вопрос о проведении мероприятий по реконструкции и строительству 19 вертолетных площадок", - сообщили в департаменте.

Сейчас на Ямале действует 24 вертолетные площадки. В этом году планируется начать строительство еще двух - в селе Питляр Шурышкарского района и в селе Катравож Приуральского района. На их проектирование из бюджета округа выделено 15 млн рублей, пояснили в департаменте.

"Строительство вертолетных площадок позволит обеспечить безопасные и качественные перевозки пассажиров и грузов во многие населенные пункты", - добавили там.

Ранее ТАСС сообщал, что еще четыре вертолетные площадки будут построены в ходе реконструкции аэропорта в Красноселькупе - три площадки для вертолетов Ми-8, одна - для вертолетов Ми-26.

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