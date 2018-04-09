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В Поволжье из-за паводка перекрыли федеральную трассу

В стране
9 апреля, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В МЧС отметили, что жизнедеятельность населения не нарушена

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ТАСС, 9 апреля. Несколько десятков мостов и федеральная трасса закрыты для движения в регионах Поволжья, где продолжается паводок. Самая серьезная ситуация на данный момент складывается в Саратовской области, там на сутки пришлось закрыть участок автодороги на Нижний Новгород.

"В связи с подъемом вод в русле реки Курдюм до 10:00 часов 10 апреля закрыто движение для всех видов транспорта на отрезке с 598 по 612 км автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород - Саратов в Саратовской области", - рассказали в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор".

Кроме того, по данным ГУ МЧС, в области перелиты 12 низководных мостов и одна насыпная плотина. В результате подъема уровня воды в реках Терса и Елань остаются подтопленными 29 приусадебных участков и два жилых дома в Самойловском районе.

"Жители двух домов села Криуша, три человека, эвакуированы. Пожилая женщина доставлена ЦРБ, еще двое к родственникам", - уточнили в региональном главке.

Мосты затапливает в Мордовии, Нижнем Новгороде и Оренбуржье

Обостряется ситуация и в Мордовии, где практически ежедневно затапливаются все новые мосты. Сейчас, по данным Управления автомобильных дорог республики, закрыты 18 низководных мостов в 10 районах. По данным МЧС, скорость подъема воды заметно отличается на разных реках. Так, наименьший подъем в воскресенье наблюдался на реке Явас и составил 6 см в сутки, наибольший - на реке Сивинь и составил 74 см в сутки.

"Жизнедеятельность населения, учебный и рабочий процессы нигде не нарушены. Эвакуация населения не требуется", - подчеркнули в республиканском ГУ МЧС.

Тем временем в Нижегородской области затопило девять низководных мостов в пяти районах. Во всех случаях есть объездные пути до населенных пунктов.

"Существует вероятность подтоплений пониженных участков местности, низководных мостов, дорог местного значения в результате снеготаяния, разлива малых рек, замусоривания и неисправностей ливневых стоков и дренажных систем в южной части области. Наибольшая вероятность подтоплений низководных мостов прогнозируется в Сергачском, Дивеевском районах, городском округе Бор", - говорится в сообщении ГУ МЧС региона.

В Оренбургской области на данный момент подтопило шесть мостов в четырех районах. Все они входят в перечень низководных мостов, ежегодно попадающих в зону возможного подтопления, жизнедеятельность населения в селах не нарушена.

В Башкирии и Татарстане паводок только начинается

В ряде регионов паводок только набирает обороты. Так, в Башкирии, где большинство паводкоопасных рек еще находятся в "спящем режиме", только за первую неделю апреля зарегистрировали почти 250 случаев подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков улиц в 27 муниципалитетах.

Аналогичная ситуация и в Пермском крае, где лед только начал таять. В связи с этим закрыты ледовые переправы на реке Боровская Воложка и реке Кама. На сегодняшний день, по данным МЧС, в крае остаются действующими еще восемь ледовых переправ.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Республике Татарстан, на сегодняшний день погодные условия играют в пользу региона. "Дело в том, что погода пока еще позволяет нам держать паводок. Пока у нас ночью минус, это играет в нашу пользу. Вот когда ночью начнется стабильный плюс, вот тогда паводок может очень резко принять обороты. Пока у нас все спокойно", - подчеркнули в ведомстве.

Тем не менее, в Буинском районе Татарстана подтопило два низководных моста на реке Свияга. В пресс-службе регионального МЧС отметили, что такая ситуация происходит каждый год, и к ней всегда готовы.

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