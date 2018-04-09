Дамбу построят вблизи реки Надым на Ямале из-за угрозы затопления дороги

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Дамбу построят вблизи реки Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), чтобы избежать затопления автомобильной дороги Надым - Старый Надым во время паводка. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

Прошлым летом уровень воды в Надыме увеличился до отметки 445 см, затопило автодорогу. Местных жителей перевозили на моторных лодках и суднах на воздушной подушке. В поселке Старый Надым был развернут пункт временного размещения.

"В мае начнется строительство дамбы между автодорогой Надым - Старый Надым и рекой Надым… Проведена подготовка техники, которая будет занята перевозкой людей и автомобилей на затапливаемом участке дороги. Планируется пробурить 6 тысяч лунок на реке, чтобы ускорить прохождение ледохода в районе проблемного участка. Есть договоренность с Росгидрометом в плане мониторинга толщины льда и уровня воды в реке", - сказали в департаменте.

По данным местного управления ГО и ЧС, дамба полностью не решит проблему затопления дороги из-за особенностей рельефа, но сможет минимизировать последствия подтопления при резком потеплении. "В случае, если потепление на территории округа будет проходить постепенно, есть вероятность, что в этом сезоне участок автодороги не затопит", - отметили там.

Паводок ожидается в арктическом регионе в июне. Прошлым летом там затопило поселок на берегу реки Сыня, был введен режим ЧС в одном из районов. Дорожники арктического региона начали подготовку к паводку уже в марте.

Этой зимой на Ямале выпало большое количество снега, что может ухудшить состояние дорог и искусственных сооружений. Как пояснили в департаменте, с повышением влажности насыпи земляного полотна автодорог снижается их несущая способность. Дорожники чистят водопропускные трубы от снега, убирают снег с насыпей дорог, с подходов к мостам. Во время паводка на дорогах круглосуточно будут дежурить техника и рабочие, работать пункты весового контроля.