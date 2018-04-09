Более 100 госпитализированных после вспышки ОРВИ в интернате в ЕАО выписали из больниц

ТАСС, 9 апреля. Число госпитализированных подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната, где в марте-апреле умерли восемь человек, в том числе семь - от пневмонии, за неделю превысило 150 человек, 111 из них уже выписаны из больниц, сообщает в понедельник управление по внутренней политике правительства Еврейской АО.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"На сегодняшний день лечение продолжают получать 42 пациента, восемь из них в областной больнице с диагнозом "пневмония". Все пациенты в стабильном состоянии. 111 человек - подопечных и сотрудников интерната - уже выписаны", - сказали в управлении.

В распространенном релизе со ссылкой на заместителя председателя правительства области Валерия Жукова отмечается, что подопечные интерната и сотрудники доставлялись в медучреждения при малейших подозрениях на ОРВИ и грипп, заболевание подтверждалось не у всех.

Отмечается, что в психоневрологическом интернате подготовлены все условия для встречи выздоровевших подопечных. Проведена полная дезинфекция двух корпусов, еще два обработают до конца недели. В учреждении продолжаются противоэпидемические мероприятия, все подопечные и персонал получают противовирусные препараты, прошли лабораторное и рентгенологическое обследование. У заболевших брались пробы, отобранные материалы будут изучаться в нескольких лабораториях, в том числе в Новосибирске, Москве и Хабаровске.