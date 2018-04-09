Долю привозного топлива в коммунальной сфере Архангельской области снизят до 3% к 2030 г.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Зависимость коммунальной энергетики Архангельской области от привозного топлива планируется снизить с 30% до 2-3% к 2030 году. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации региона.

"Видеоселекторное совещание с общественными представителями губернатора по вопросам состояния сферы ТЭК и ЖКХ состоялось в правительстве региона. Одной из главных задач сферы ТЭК является отказ от привозного топлива и переход на его местные виды - за последние 10 лет удалось сократить долю привозного топлива в коммунальной энергетике с 60 до 30 процентов. К 2030 году эта цифра должна снизиться до 2-3 процентов", - говорится в сообщении пресс- службы.

Еще одним важным направлением работы по реформированию топливно-энергетического комплекса региона является модернизация систем водоснабжения и водоотведения. Отмечается, что приоритет здесь отдается привлечению частных инвестиций и заключению концессионных соглашений между муниципалитетами, инвесторами и региональной властью.

На сегодняшний день заключено 29 концессионных соглашений. Из них 15 - в сфере теплоснабжения, шесть - водоснабжения и водоотведения, три - в сфере коммунальных отходов и пять смешанных.