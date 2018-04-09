Все дворы в Архангельской области планируется благоустроить до конца 2022 года

ТАСС, 9 апреля. Все дворы в населенных пунктах Архангельской области планируется минимально благоустроить к концу 2022 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"До конца 2022 года необходимо минимально благоустроить все дворы в регионе, то есть установить скамейки, урны, заасфальтировать дороги и провести освещение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации ТАСС уточнили, что минимального благоустройства требуют до 70% из всех 11 тыс. дворов региона. Следующим шагом должно стать оборудование дворов спортивными и детскими площадками.

В текущем году планы по благоустройству придомовых территорий в области включают 130 дворов. "В 2018 году планируется облагородить 130 дворов, 73 общественные территории и 11 парков", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС, проекты благоустройства парков и общественных территорий пока не утверждены, однако в перспективе они могут включать установку нового освещения, укладку тротуарной плитки, озеленение и дренаж парков. --0--крк/меп