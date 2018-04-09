На шахте в Кузбассе затопят участок, где возникло задымление

КЕМЕРОВО, 9 апреля. /ТАСС/. Изолированный участок отработанной лавы шахты им. В. И. Ленина, где возникло задымление, из-за которого 7 апреля эвакуировали рабочих и предприятие приостановило работу, затопят, сообщили в пресс-службе угольной компании "Южный Кузбасс" в понедельник.

"Прошел технический совет с участием специалистов ПАО "Южный Кузбасс", ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть), Ростехнадзора и проектных институтов, на котором принято решение о подтоплении изолированного пространства отработанной лавы, где было зафиксировано задымление. В настоящее время на шахте работает ВГСЧ, за перемычки подается вода. После подтопления выработок специалисты снова проанализируют пробы, полученные с помощью линий дистанционного отбора", - уточнили в компании.

Создана комиссия, которой предстоит выяснить причины инцидента. "Производственная инфраструктура шахты - вентиляция, водоотлив, объекты энергетического хозяйства - находятся в рабочем и безопасном состоянии. В действующих выработках предприятия рудничная атмосфера находится в пределах предельно допустимых концентраций", - уточнили в компании.

Как сообщалось, задымление на шахте им. Ленина (входит в угольную компанию "Южный Кузбасс" группы "Мечел") произошло 7 апреля поздно вечером. По данным "Мечела", работники шахты обнаружили превышение уровня угарного газа в изолированном пространстве отработанной лавы, эвакуировали 69 человек. Угольное предприятие приостановило работу, рудничная атмосфера находилась в пределах ПДК.