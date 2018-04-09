Затраты регионов на благоустройство в 2017 году оказались на 34% больше запланированных

ТАСС, 9 апреля. Объем расходов на благоустройство в 2017 году оказался на 34% больше прогноза. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"По итогам анализа готовой отчетности общий бюджет проекта составил 56,5 млрд рублей, из которых более 25,6 млрд - федеральное финансирование, а остальное - это средства региональных, местных бюджетов, а также деньги инвесторов и самих граждан", - заявил министр в ходе пресс- конференции в ТАСС.

Первоначальные оперативные данные Минстроя свидетельствовали об общем объеме финансирования проекта на уровне 42 млрд рублей, добавил руководитель ведомства.

Данный уровень затрат пришелся на первый год реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды, уточнил Мень. В 2017 году работы выполнили в 1 тыс. 653 муниципальных образованиях, благоустроили более 20 тыс. дворов и почти 3 тыс. общественных пространств.

Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан на 2017-2022 годы. Рейтинговое голосование граждан за объекты городской среды, которые благоустроят в первую очередь, стало обязательным с 2018 года в рамках выполнения программы. Объем затрат на благоустройство общественных пространств в 2018 году Минстроем оценивается в 30 млрд рублей.