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Губернатор Архангельской области вошел в совет по сохранению и развитию Соловков

В стране
9 апреля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Созданная структура займется обеспечением финансирования и проведением реконструкции инфраструктуры Соловецкого архипелага

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов стал членом совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

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Сообщается, что новая структура должна будет обеспечить финансирование и проведение реконструкции инфраструктуры Соловецкого архипелага. Также в сфере ответственности совета находится реставрация и сохранение объектов культурного наследия, расположенных на островах.

"Речь идет о сохранении и развитии Соловков как выдающегося объекта духовного, историко-культурного и природного наследия для всей страны и мира. Создание Фонда позволит решить задачи по реализации перечня мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага до 2020 года, утвержденного Правительством Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова Орлова.

На Соловецком архипелаге расположен один из известнейших российских монастырей - Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, основанный в XV веке. В XVII веке монастырь, являясь одним из центров сопротивления реформам Русской православной церкви, проводимых патриархом Никоном, был взят царскими войсками после осады.

Со второй половины XX века на островах расположен Соловецкий музей-заповедник. В 90-х годах XX века комплекс памятников музея-заповедника включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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