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Сотни жителей Центральной России отрезаны от "большой земли" из-за паводка

В стране
9 апреля, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

По оценкам специалистов, уровень воды в реках будет постепенно снижаться в течение недели

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ТАСС, 9 апреля. Десятки низководных мостов, сотни приусадебных участков и частных домов в населенных пунктах Центрального федерального округа оказались подтопленными из-за усилившегося на выходных паводка. Поддерживать жизнеобеспечение сел и деревень помогают объездные дороги, запасы продуктов и лодочные переправы, сообщили ТАСС в понедельник в региональных управлениях МЧС и администрациях муниципалитетов.

В Тульской, Курской и Рязанской областях подтоплены 29 низководных мостов, нарушено прямое транспортное сообщение с более чем 50 населенными пунктами, в которых проживают свыше 3,3 тыс. человек. По информации спасательных ведомств, эвакуация людей в сложившейся ситуации не потребовалась.

В отрезанные от "большой земли" села и деревни Сапожковского района Рязанской области, где проживает более 50 человек, продукты доставляют, используя лодочные переправы. "Людей на лодках снабжают продуктами, медициной, даже пенсии доставляют. Ситуация под контролем, в течение недели должен начаться спад уровня воды", - рассказал ТАСС глава администрации Сапожковского района Виктор Боярченков. Обеспечены всем необходимым и жители Тульской области - в населенных пунктах имеются достаточные запасы продуктов, по объездным дорогам в районы приезжают автолавки.

Ситуация в Моршанском районе Тамбовской области, где с четверга из-за обильного таяния снега подтопило 16 домов, стабилизировалась. Несмотря на это, люди, эвакуированные из своих домов, продолжают находиться в пунктах временного размещения (ПВР). "Из этих ПВР люди ездят на работу, дети - на учебу в школу. Они живут в помещениях, специально созданных на такие случаи, в помещении есть все необходимое", - отметила руководитель пресс-службы администрации Моршанска Светлана Лобачева.

По словам первого заместителя главы администрации Моршанского района Игоря Печагина, такого неожиданного и мощного паводка в регионе не было давно. "Старожилы не помнят такого паводка - деды 80-летние за всю свою жизнь такого не видели. Вода с полей хлынула интенсивно в один день - 3 апреля, и, хотя она ушла быстро, в течение суток, но подтопила населенные пункты под склонами бугров", - добавил он. В качестве единовременной материальной помощи все пострадавшие получат по 2 тыс. рублей на каждого члена семьи, некоторым владельцам домов выплатят компенсации от 40 до 50 тыс. рублей.

Постепенное снижение уровня воды отмечают в Орловской области - к понедельнику уровень в Оке опустился до 7,6 м на территории областного центра. Несмотря на то, что пик половодья пройден, в регионе действуют лодочные переправы у деревень Тайная и Быстрая, продолжается мониторинг обстановки при помощи беспилотника, уточнили в правительстве региона.

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