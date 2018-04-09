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В Архангельске планируют открыть торговый дом Армении

В стране
9 апреля, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В рамках мероприятия подписали учредительные документы о создании Союза сотрудничества Архангельской и Вайоцдзорской областей

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Торговый дом Армении появится в столице Архангельской области, на его базе будет налаживаться взаимодействие между предпринимателями Поморья и Армении, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города Архангельска.

"Планируется, что в скором времени в столице Поморья откроется Торговый дом Армении. На его базе могут проводиться бизнес-встречи и концертные мероприятия, а также презентации товаров и услуг предприятий Армении. Инициатива нашла поддержку у администрации Архангельска", - говорится в сообщении.

В понедельник администрация Архангельска подписала официальное соглашение о сотрудничестве с городом Джермуком, находящемся в Вайоцдзорской области Армении. В подписании участвовали глава столицы Поморья Игорь Годзиш и мэр Джермука Врдан Оганесян.

"Школьные обмены, подготовка к открытию торговых представительств в Архангельске и Джермуке - эта деятельность теперь выйдет на новый уровень", - отметил в ходе церемонии подписания соглашения Оганесян.

"Городская власть планирует использовать дружественные контакты с Джермуком для организации детской оздоровительной кампании. Безусловно, важно и развитие культурных обменов: Архангельску и Джермуку есть что показать друг другу", - подчеркнул в ходе церемонии Годзиш.

Сотрудничество областей

Также в рамках мероприятия состоялось подписание учредительных документов новой некоммерческой организации - Союза сотрудничества Архангельской и Вайоцдзорской областей. Главной задачей объединения станет помощь в организации взаимодействия деловых кругов двух регионов.

Подписанные в понедельник документы являются продолжением сотрудничества между Архангельской и Вайоцдзорской областями, развивающегося с 2012 года.

Вайоцдзорская область находится на юго-востоке Армении. На территории области находится ряд памятников средневековой архитектуры. Одни из крупнейших населенных пунктов области - город-курорт Джермук - является центром туризма и местом производства минеральной воды "Джермук".

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