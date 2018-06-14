Неизведанный Севастополь

Севастополю исполняется 235 лет. Но городища в этих местах существовали до нашей эры и уже тогда использовались для обороны. Ни одна статья не вместит всего, что можно увидеть и узнать в этих местах, которые с древности представляли интерес для многих народов.

"Кто владеет Севастополем, тот владеет Крымом; кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем". Эти слова приписывают и графу Потемкину, и адмиралу Нахимову, но на самом деле это во все времена понимали и в Крыму, и за его пределами.

Именно поэтому Севастополь — город, которому, наверное, больше других пришлось воевать, быть осажденным и отражать атаки. Даже переводится это название как "город славы". Поэтому его дома, подземелья, скальные крепости — почти все здесь напоминает о военных действиях начиная с доисторических времен. О том, без чего дух Севастополя так и останется тайной, мы поговорили с экскурсоводом, администратором сайта "Виртуальный некрополь Севастополя" Еленой Вариновой и руководителем турбюро "Мой ТурЦентр" Юлией Бажан.

Катера и паромы

Первое, что можно порекомендовать тому, кто приехал в Севастополь ненадолго, — прогулки на туристической лодке, пассажирском катере или пароме.

В Севастополе нет мостов, поэтому катера и паромы выполняют функцию общественного транспорта, особенно когда надо с Северной части города попасть на Южную. Кстати, транспорт ходит круглосуточно, только с 23.00 до 06.00 с вас возьмут двойной тариф.

Развернуть © Алексей Павлишак/ТАСС © Алексей Павлишак/ТАСС

Интервал в любом направлении — две-три минуты, при этом на всех остановках есть схемы движения транспорта, и можно скорректировать и продумать свой маршрут. Другого сообщения между ними до сих пор нет. А вообще — чтобы увидеть и хоть немного узнать город, четвертый по величине в мире после Москвы, Нью-Йорка и Пекина, нужно не меньше недели.

Не только русский флот, но и авиация

Наверное, всем известно, что Севастополь — родина Черноморского флота. Но гораздо меньшее число людей знают, что здесь родилась и русская авиация. В 1910 году великий князь Александр Михайлович Романов, побывав во Франции и заболев небом, купил десять аэропланов и открыл здесь летную школу.

Место было выбрано не случайно — в Севастополе находился огромный парк аэростатов и воздушных шаров. Заявлений было подано больше 2,5 тыс. Школа так быстро стала популярной, что через три года ее перевели в севастопольский поселок Кача, где построили все необходимое для работы высшей авиашколы.

Именно здесь в 1914 году "мертвую петлю" выполнил легендарный пилот Нестеров, а выводить машины из "штопора" учил Арцеулов. И в Гражданскую, и в Великую Отечественную все это спасло десятки тысяч жизней.

Развернуть Здание офицерского клуба в Каче © Алексей Павлишак/ТАСС Здание офицерского клуба в Каче © Алексей Павлишак/ТАСС

Именно выпускники Качинской авиашколы под руководством Валерия Чкалова в 1936 году совершили 60-часовой перелет из Москвы на остров Удд, без посадки более 10 тыс. км. Качинское высшее военное авиаучилище закончили Леваневский, Ляпидовский, Покрышкин, Кокорина, сын Сталина, его выпускники стали маршалами авиации, генералами, были и Герои Советского Союза.

Сейчас в Каче собираются создавать музей авиации, а пока о прошлом училища можно узнать в мемориальной комнате, которая расположена в здании качинского офицерского клуба.

Морская прогулка и знакомство с Черноморским флотом

В Севастополе можно совершить морскую прогулку по бухтам и посмотреть военные корабли. Черноморский флот — это первое, что создала Екатерина II после окончательного отражения притязаний турок на Крым и присоединения Крыма к России. Указ о формировании флота был издан в июне 1783 года.

Развернуть Празднование Дня Военно-морского флота РФ в Севастополе © REUTERS/Pavel Rebrov Празднование Дня Военно-морского флота РФ в Севастополе © REUTERS/Pavel Rebrov

Лучше взять часовую прогулку, за которую можно получить наиболее полное представление о севастопольском флоте. Во время прогулки можно увидеть корабль на воздушной подушке, большие десантные корабли, суда связи, корабль-кабелеукладчик, плавучий госпиталь и услышать очень интересные истории, например, о немецких неконтактных донных магнитных минах, которые в 1941 году немцы скидывали в бухту и которые реагировали на магнитные поля, создаваемые двигателями кораблей.

Наши физики обнаружили этот факт и создали судно размагничивания СР-137. Все корабли действующие. Попасть внутрь туристы могут только в День Военно-морского флота — в 2018 году празднование начнется 29 июля, а вообще это особенное для горожан торжество принято отмечать в последнее воскресенье седьмого месяца, и традицию приписывают основателю русского флота Петру I.

В этот день в городе будет очень празднично и торжественно: пройдут парады кораблей, высадки десанта, смотры боевой техники, салюты в честь героев-моряков, которые, как говорят горожане, отличаются от остальных салютов особой красотой и масштабом.

Народный музей Севморзавода

Флот на Черном море — Лазаревское адмиралтейство — был создан в 1783 году. Именно здесь были отремонтированы крейсер "Очаков" и броненосец "Потемкин".

Развернуть Большой противолодочный корабль "Очаков" у стенки Севастопольского судостроительного завода "Лазаревское адмиралтейство", 1997 год © ТАСС Большой противолодочный корабль "Очаков" у стенки Севастопольского судостроительного завода "Лазаревское адмиралтейство", 1997 год © ТАСС

Адмиралтейство празднует свою "дату рождения" даже на два дня раньше, чем сам город. Через 100 лет после образования адмиралтейства здесь создали музей, по экспонатам которого легко проследить историю не только судоверфи, но и всего города.

В залах музея — их четыре — можно увидеть модели деревянных парусных кораблей, с которых началось судостроительство на Севморзаводе. Именно здесь в советский период был построен маневренный многоцелевой плавкран, аналогов которому в мире не было.

Пещерные города

Если немного отъехать от Севастополя, можно увидеть пещерные города — одни из самых древних и малоизученных достопримечательностей Крыма.



Развернуть Средневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Крыму © Сергей Мальгавко/ТАСС Средневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Крыму © Сергей Мальгавко/ТАСС

Большая часть пещерных городов находится в Бахчисарайском районе, начиная от поселка Скалистое. Почти все они построены в VII веке до н.э.

Всего пещерных городов в Крыму 20, восемь из них сохранились хорошо: Мангуп-Кале, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Эски-Кермен, Качи-Кальон, Бакла, Сюйреньская крепость и Каламита.

Каламита и скельские менгиры Байдарской долины

Каламита — крепость на юго-западе Крымского полуострова, расположенная в месте впадения реки Черной в Черное море, на оконечности Большой Севастопольской бухты.

Развернуть Свято-Климентовский пещерный монастырь и руины средневековой крепости Каламита в поселке Инкерман © REUTERS/Maxim Zmeyev Свято-Климентовский пещерный монастырь и руины средневековой крепости Каламита в поселке Инкерман © REUTERS/Maxim Zmeyev

Менгир с бретонского наречия переводится как длинный камень (мен — камень, гир — длинный). Это, по предположению, культовое сооружение, которое наряду с каменными дольменами и кромлехами объединено греческим термином "мегалиты" (мега — большой, литос — камень).

Менгиры — вертикально вкопанные в землю каменные монолиты от 1 до 20 м высотой. Никто точно не может сказать, откуда пошел мегалитический культ. Кроме Крыма такие сооружения есть в Англии, Ирландии, Испании.

Развернуть Менгиры в селе Родниковское © Алексей Павлишак/ТАСС Менгиры в селе Родниковское © Алексей Павлишак/ТАСС

Считается, что все менгиры обязательно были частью какого-либо астрономического инструмента и соседствовали с древними обсерваториями, а те, в свою очередь, — с погребальными комплексами.

Этих загадочных сооружений в Байдарской долине два, а до 1960-х годов было три. Самый большой — высотой 2,8 м. Село Родниковское, в котором они расположены, раньше называлось Скели, отсюда и пошло название "скельские менгиры".

Балаклава. "Бочка смерти"

"Бочка смерти", или форт "Южная Балаклава", — самое южное и самое высокое береговое укрепление в Европе. Оно изготовлено из листовой брони и по форме неотличимо от бочки. Существует миф, что "бочку" немцы использовали, чтобы расстреливать и сбрасывать вниз пленных советских солдат. Однако подтверждения этому пока не найдены. Зато есть более реалистичное объяснение.

Развернуть Форт "Южная Балаклава" © Алексей Павлишак/ТАСС Форт "Южная Балаклава" © Алексей Павлишак/ТАСС

"Бочка" диаметром 1,8 м и высотой 2 м, закрепленная над отвесом скалы, — высотный наблюдательный пост, в стенах и полу которого были предусмотрены щели. Форт использовался как наблюдательная и огневая позиция.

Строить такие укрепления в Балаклаве начали еще в период обороны 1854–1855 годов. И сейчас, чтобы войти в эту "бочку", нужна склонность к экстриму — вошедший оказывается на высоте нескольких сотен метров над уровнем моря в практически отвесном сооружении.

Диггеры и "Объект 221"

"Объект 221" когда-то был сверхсекретным. Это был подземный город, способный выдержать ядерный удар. Но вот разрухи 1990-х он не пережил.

Как только не называли эту стройку: "Объектом 221", "Норой", "высотой 495", каменным или соляным карьером. На самом деле это был запасной командный пункт Черноморского флота СССР. Предполагалось, что в случае военных действий командование войсками и соединениями Черноморского флота СССР велось бы именно отсюда.

Строить "Объект 221" начали в 1977 году. Его высота, точнее глубина — почти 200 м, он имеет четыре подземных этажа, два основных входа, а общая площадь — 17,5 тыс. м2, это самое масштабное подземное сооружение в Крыму.

На территории "Объекта 221" должны были разместиться узел спутниковой связи, информационно-вычислительный центр, своя электростанция, емкости для воды и топлива, система вентиляции и регенерации воздуха, кухня-столовая, медпункт. Внутренние помещения могли вместить сотни специалистов — офицеров штаба, связистов, обслуживающий персонал. Все было готово на 90%. Но в 1998 году охрана была снята, и весь город был полностью разграблен.

Любители "заброшек" могут побывать на "Объекте 221" с диггерами или самостоятельно. Но надо обязательно помнить, что это может быть небезопасным.

Братское кладбище на Северной стороне и Свято-Никольский собор

На Братском кладбище похоронены, по разным данным, от 40 до 50 тысяч защитников Севастополя времен Крымской войны XIX века, павших при защите города в 1854–1855 годах.

На этом кладбище производили захоронения с личного разрешения императора. Почти каждое надгробие здесь представляет художественную ценность. Некоторые памятники представляют собой целые архитектурные постройки.

Развернуть Братское кладбище в Севастополе © Алексей Павлишак/ТАСС Братское кладбище в Севастополе © Алексей Павлишак/ТАСС

Например, в память о князе М. Горчакове, главнокомандующем Крымской армией в 1855 году, воздвигнута часовня с шатровой кровлей, расписанной фресками.

Индивидуальные памятники установлены контр-адмиралу М. Кумани, офицерам и солдатам Волынского полка, генералу, военному инженеру Э. Тотлебену. Да и сам храм Святителя Николая выполнен очень необычно — в форме пирамиды. На стенах храма высечены имена погибших офицеров, а на наружных гранях — список частей гарнизона с указанием числа потерь.

Развернуть Свято-Никольский собор на Братском кладбище в Севастополе © Алексей Павлишак/ТАСС Свято-Никольский собор на Братском кладбище в Севастополе © Алексей Павлишак/ТАСС

Во время Великой Отечественной войны и храм, и кладбище, территория которого часто становилась полем боя, сильно пострадали: снаряды разрушили звонницу, диоритовый крест, мозаика оказалась почти полностью уничтоженной. Были разрушены десятки памятников, бюсты, мраморные доски с эпитафиями.

Только в советское время обнаружилось, что большая часть Свято-Никольского собора расположена под землей: там находится от нескольких десятков до нескольких сотен метров подземных ходов, часть из которых завалена, а частью пользуются до сих пор.

Бронебашенная 30-я батарея

В период Великой Отечественной войны оборону севастопольцы держали 250 дней, с 30 октября 1941 года до 3 июля 1942 года. Оборона Севастополя стала одной из самых ярких страниц истории всей Великой Отечественной войны. Немцы смогли захватить батарею только 26 июня 1942 года.

О 30-й батарее, находящейся над поселком Любимовка, мало кому известно. Она в войну пострадала незначительно, потому что немцы при осаде в основном применили газы, а не взрывчатку. Благодаря этому после войны батарею быстро восстановили.

Развернуть 30-я батарея береговой обороны Севастополя под поселком Любимовка © Алексей Павлишак/ТАСС 30-я батарея береговой обороны Севастополя под поселком Любимовка © Алексей Павлишак/ТАСС

Чтобы представить себе самоотверженность защитников Севастополя, упомянем лишь об одном эпизоде. Всего за два месяца боев стволы орудий 30-й батареи, рассчитанные на 300 снарядов, выпустили по немцам 1238 снарядов.

Уже к началу 1942 года они полностью износились и нуждались в замене. Из секретного хранилища к батарее доставили 50-тонные запасные стволы. На их замену по нормативам нужно было отводить 60 суток.

Однако личный состав батареи при помощи специалистов Артиллерийского ремонтного завода Черноморского флота №1127 и ленинградского завода "Большевик" смогли заменить стволы за 16 суток. При этом использовался только небольшой кран и домкраты. Всего в полутора километрах от них все это время проходила линия фронта.

Огонь батареи, помимо ущерба техсредствам противника, оказывал большое моральное воздействие. К третьей декаде июня 1942 года у бойцов не осталось ни запасов продовольствия, ни боевых снарядов. Постепенно немцы завладели батареей, часть бойцов сумела ее покинуть, остальные были захвачены в плен и затем расстреляны. Сейчас 30-я бронебашенная батарея находится на консервации с возможностью срочного приведения ее в боеготовность. В батарее в ближайшее время готовятся открыть музейный комплекс и новый маршрут.

Юлия Авдеева