Жизнь без заброшенных сел и забытых ремесел

Крошечное колечко из серебряной проволоки мастер ловко подхватывает пинцетом и подносит к огню. Капелька расплавленного серебра мгновенно застывает, превращаясь в шарик. Мастер берет следующее колечко и снова подносит к огню. Потом из таких шариков — зерни — составят орнамент, покрывающий рукоятку кинжала, окантовку рога или серебряную накладку на пояс.

"Паять все тоже нужно только серебром. Это самое трудное: греть надо сильно, но очень аккуратно, чтобы узор не расплавился, чтобы все было ровно", — рассказывает Суфьян Занибеков, мастер по художественной обработке металла из Верхней Балкарии — самого дальнего села в Черекском районе КБР.

Его мастерская находится в небольшом флигеле рядом с домом. Здесь же хранятся настоящие музейные экспонаты — старинные орудия земледелия и оружие, найденные на территории села.

"Раньше, до выселения (депортации балкарцев в 1944 году — прим. ТАСС), в нашем районе было много мастеров, которые делали оружие — ножи, кинжалы, доспехи. Многие находки из нашего села отдали в музей в Нальчике. Думаю, что нам надо в селе свой музей создать — для туристов, чтобы люди, которые к нам приезжают, знакомились с нашей историей", — объясняет мастер.

"Мастера узнают даже через сто лет"

Суфьян Занибеков начал работать с металлом больше 20 лет назад. Первый кинжал — стальной, отделанный серебром, сделал в 1994 году.

"У меня отец был кузнецом. Может быть, от этого у меня эта тяга к металлу. С детства любил оружие, ножи, кинжалы. И рисовал много, интересовался традиционными промыслами… Когда работал в городе, там был один замечательный оружейник Хамзат Башиев, он участвовал в создании костюмов для ансамбля "Балкария". Мне было интересно, я тоже включился в эту работу, начал учиться. А когда отца и матери не стало, вернулся в родное село — не хотел оставлять отчий дом, здесь тоже вполне можно работать", — рассказывает он.

Развернуть Суфьян Занибеков © Сергей Фадеичев/ТАСС Суфьян Занибеков © Сергей Фадеичев/ТАСС

Каждое изделие существует в одном экземпляре, и недостатка в заказчиках у мастера-оружейника из Верхней Балкарии нет. "Сейчас очень многие интересуются этим ремеслом, оружием, сувенирами… Каждый хочет что-то необычное. Много заказчиков из Нальчика, много из Москвы. Я участвую в выставках — в Пятигорске, Ингушетии, в Грозном в "Кавказских играх". Многие заказчики именно после выставок появляются", — говорит Занибеков.

Недавно он закончил работу над кинжалом из дамасской стали с филигранной отделкой серебром. По клинку вьется едва различимый тонкий узор, ближе к рукоятке — собственное клеймо мастера. "От этого клейма многое зависит. По нему можно узнать, кто и откуда все это сделал. Даже сто лет пройдет — люди будут знать, кто мастер!" — объясняет оружейник.

Развернуть © Сергей Фадеичев/ТАСС © Сергей Фадеичев/ТАСС

В мастерской можно увидеть настоящие шедевры, которые еще не отправились к заказчикам, — отшлифованные и инкрустированные серебром рога горных туров и яков, пояса, газыри, богато украшенную упряжь для лошади. По словам мастера, на такую упряжь уходит от двух до пяти килограммов серебра, поэтому заказывают их нечасто.

В этом году Занибеков стал членом Союз художников России. Сейчас думает об учениках, только опасается — хватит ли времени: "Это очень трудоемкий процесс. Иногда по два-три месяца работаешь над одним изделием. Но ведь поэтому и ценится ручная работа".

Камень потянул

Дом еще одного жителя Верхней Балкарии, Байрамука Ногерова, облицован камнями, будто разрезанными посредине и сложенными в мозаику. Такой каменной мозаикой украшен забор, ею вымощен внутренний двор, отделаны стены помещений.

Развернуть Байрамук Ногеров © Сергей Фадеичев/ТАСС Байрамук Ногеров © Сергей Фадеичев/ТАСС

На стенах — целые картины из разноцветного камня: волк, воющий на луну, снежный барс, который у балкарцев считается символом храбрости. Здесь есть каменные цветы и деревья, животные и птицы. На особом месте так же, из камня, выложена тамга — родовой фамильный знак мастера.

"Это все натуральный камень, местный. Раньше балкарцы умели его обрабатывать, но только не всякий так мог. А меня камень однажды сам к себе потянул — с тех пор им занимаюсь, много лет уже", — рассказывает Ногеров.

Для мозаики используется внутренняя поверхность расколотого вручную камня — неприметный с виду, внутри он порой оказывается невероятно красивым. Камни, которые пойдут в работу, — белый кварц, речной и горный базальт — мастер ищет сам, порой надолго уходя в горы. С собой берет молоток — единственный инструмент, которым пользуется, чтобы расколоть камень. На просьбу объяснить, как он это делает, отвечает таинственно: "Надо знать, как! Надо с душой относиться к камню. Без этого камень не поддастся".

Развернуть © Сергей Фадеичев/ТАСС © Сергей Фадеичев/ТАСС

У Байрамука Ногерова есть крупный замысел: сделать из камня огромный балкарский ковер — кийиз, который "расстелился" бы на большом открытом пространстве и стал бы его подарком республике. Примерные размеры будущего кийиза — 40 метров в длину и 30 в ширину. По словам мастера, местные власти обещали подумать и подобрать подходящее место.

Теплое искусство

Настоящий кийиз — войлочный ковер — делается из овечьей шерсти. Когда-то такие ковры, яркие и теплые, были в каждом кабардинском и балкарском доме. Чтобы получить войлок, выкладывают слой овечьей шерсти, поливают горячей мыльной водой, затем сворачивают в рулон и с усилием катают — "валяют".

"Шерсть разбирали по сортам, красили в разные цвета. Валять ковер надо было долго, чтобы войлок не разошелся… Это старинное балкарское ремесло. Наши старшие так же делали бурки и коврики для пастухов, чтобы им было тепло в горах", — рассказывает Зурият Этезова, одна из старейших мастериц из балкарского села Булунгу.

Развернуть Зурият Этезова © Саргей Фадеичев/ТАСС Зурият Этезова © Саргей Фадеичев/ТАСС

Зурият всю жизнь хранит, как реликвию, большой красивый кийиз, который она еще в молодости сделала вместе с матерью. "Сейчас в нашем селе таких ковров уже никто не делает... Я могу сделать — это не так трудно, но молодежь не хочет учиться, ленятся. Но я знаю, что в республике занимаются этим, пытаются сохранить наши традиции", — говорит она.

У балкарцев нельзя просто так забросить родительский дом, это не принято. Поэтому у нас нет заброшенных сел Рамазан Казиев глава отдела культуры Черекского района Кабардино-Балкарии

"Пока в основном ремеслами занимаются только дома, частным образом. Но уже есть проекты по открытию цехов — например, по пошиву национальной одежды, и я думаю, это получит дальнейшее развитие. В последнее время многие возвращаются в села из города — у балкарцев нельзя просто так забросить родительский дом, это не принято. Поэтому у нас нет заброшенных сел", — объясняет начальник отдела культуры Черекского района Кабардино-Балкарии Рамазан Казиев.

Сохранение и развитие национальных ремесел поддерживается и на республиканском уровне. "В республике создан единый банк мастеров народных промыслов. Созданы и функционируют творческие мастерские, экспериментальные лаборатории… Известные мастера народных промыслов и ремесел получают ежемесячно государственные стипендии, им выделяются площади", — сказали в минкультуры республики.

Елена Гриценко, Асият Гериева