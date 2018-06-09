Во Владивостоке военные прокуроры вернули Минобороны РФ земельный участок в 6,3 га

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Военные прокуроры добились возвращения государству земельного участка Минобороны России во Владивостоке стоимостью более 115 млн рублей, незаконно отданного в бессрочное пользование коммерческой фирме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Военной прокуратурой Тихоокеанского флота при проверке исполнения законодательства о сохранности федеральной собственности установлено, что в декабре 2014 года гендиректор одной из коммерческих организаций изготовил и предоставил подложный государственный акт в ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Приморскому краю в Артеме и обеспечил незаконное внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о праве постоянного бессрочного пользования на земельный участок Минобороны России во Владивостоке площадью 6,3 га стоимостью свыше 115 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

По требованию военного прокурора флота исключены сведения о регистрации участка за коммерческой фирмой. Он восстановлен в кадастровом учете в границах Владивостокского лесничества Минобороны России. Кроме того, по представленным в управление МВД России по Приморскому краю материалам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело.