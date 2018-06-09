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Технику для половины оленеводческих хозяйств региона обновят на Чукотке

В стране
9 июня, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Из федерального бюджета выделено около 12 млн рублей на закупку снегоходов модели "Буран"

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Чукотского автономного округа закупят в 2018 году снегоходы модели "Буран" для 33 оленеводческих бригад из 65. Средства на закупку техники выделены из федерального бюджета, сообщила корреспонденту ТАСС в субботу начальник управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Елена Евтюхова.

"На закупку 33 снегоходов выделено порядка 12 млн рублей из федерального бюджета. Таким образом, мы закроем потребность в новой технике практически в половине оленеводческих хозяйств округа - всего их на Чукотке 65", - рассказала собеседница агентства.

Большинство снегоходов в хозяйствах сейчас находится в нерабочем состоянии, а приобретенной в 2015 году снегоходной техники не хватает. Техника помогает облегчить тяжелый труд оленеводов, эффективно производить окарауливание стад, поиск отбившихся животных и налаживать постоянную связь оленеводческих бригад с перевалочными базами.

"Для работы в тундре оптимально подходят снегоходы "Буран", проверенные не одним десятилетием эксплуатации в тяжелых условиях Крайнего Севера. Кроме того, это снегоход отечественного производителя", - добавила Евтюхова.

Оленеводство является одним из системообразующих отраслей для коренного населения Чукотки. Только в прошлом году на ее развитие было выделено 930 млн рублей из разных бюджетов.

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