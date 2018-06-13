Школьники, которые придумали танк

Три школьника создали Калужское конструкторское бюро транспортного машиностроения и придумали беспилотный танк Т-101 "Торнадо". Его главный конструктор, 13-летний Егор Трофимов, написал о разработке на крупнейшее в мире танкостроительное предприятие — Уралвагонзавод, получил приглашение увидеть настоящий танковый конвейер и провел три дня в Нижнем Тагиле.

Внезапная тяга к танку

Егор был обычным учеником третьего класса калужской школы №17, когда поехал в подмосковный частный музей техники Вадима Задорожного и там впервые увидел настоящий танк. "Он меня удивил мощью, вооружением и защитой", — рассказывает Егор. Говорит он тихо, хотя тогда хотел кричать от новых впечатлений.

Поездка изменила и его, и жизнь его семьи, и даже их мечты. В семье Трофимовых нет инженеров и техников. Ни родители, ни дедушки с бабушками не интересовались танками. "Мы сами удивлены, откуда у Егора такая сильная тяга к военной технике", — пожимает плечами его папа, Алексей Трофимов.

Развернуть Егор Трофимов с папой провели в Нижнем Тагиле три дня © Пресс-служба Уралвагонзавода Егор Трофимов с папой провели в Нижнем Тагиле три дня © Пресс-служба Уралвагонзавода

Сегодня Егор — шестиклассник и готовится к учебе в Московском техническом университете имени Баумана. Его настольная книга — "Танк Т-72/90", которую ему подарил Андрей Терликов, главный конструктор Уральского конструкторского бюро тяжелого машиностроения. Ее Егор получил в ответ на первое письмо, которое он написал на завод от переполнявших его чувств.

Школьное конструкторское бюро тяжелого машиностроения

Увидев в десять лет свой первый танк, Егор о нем думал даже ночью, а днем рассказывал на школьных переменах. И оказалось, что в классе есть единомышленники — братья Артем и Матвей Карповы. Они на переменах говорили о танках, а однажды Егор пригласил их к себе домой. Быстро выяснили, что надо не говорить, а делать, причем четко планировать. Так создали свое конструкторское бюро. Решили, что вот есть Уральское конструкторское бюро тяжелого машиностроения, а у них будет Калужское.

Егор взял на себя работу главного конструктора, Артем — его заместителя, который еще "возглавляет трансмиссионный отдел и отвечает за двигатели", а Матвей — главного специалиста "по передатчикам и схемам". "Каждый отвечает за свой участок — башню, систему управления огнем, автомат заряжания, передвижения под водой", — рассказывает Егор. Он уточняет, что расширение штата конструкторского бюро пока не планирует, потому что "все обязанности уже поделили".

Развернуть Егор побывал в танке и понял, что именно так все себе и представлял © Пресс-служба Уралвагонзавода Егор побывал в танке и понял, что именно так все себе и представлял © Пресс-служба Уралвагонзавода

Когда мальчишки три раза в месяц собираются в комнате Егора и склоняются над чертежами, его папа с мамой и даже младший брат Захар стараются ходить на цыпочках. Правда, у Захара не всегда получается: в шесть лет не каждый выдержит без прыжков хотя бы полчаса. Но Егор не обижается: "Мы с братом полные противоположности: я люблю русские мультфильмы и сказки, он — американские, я тихий, он — шустрый, я собираю модели танков, а он их иногда ломает. Правда, и он их часто рисует", — улыбается юный изобретатель.

Когда тяжело и долго изобретаешь

Полтора года назад Егор и его друзья придумали танк с экипажем в капсуле — и Егор впервые написал на Урал. Неожиданно от главного конструктора Уральского КБ тяжелого машиностроения Андрея Терликова пришел ответ: книга и письмо о том, что время танков с экипажами уходит в прошлое. Тогда три калужских товарища, изучив ответ, засели за беспилотный танк, и недавно Егор написал на завод второе письмо. И приложил чертежи, где крупными буквами вывел, что и где надо установить, чтобы танк ехал без водителя.

Развернуть Школьник отправил на Уралвагонзавод чертеж необитаемого дистанционно-роботизированного комплекса © Пресс-служба Уралвагонзавода Школьник отправил на Уралвагонзавод чертеж необитаемого дистанционно-роботизированного комплекса © Пресс-служба Уралвагонзавода

"Мы придумали танк на пульте управления — с мощным вооружением, с непробиваемой броней и передатчиками. Управляет нашим танком оператор, который находится в специальной машине на определенном расстоянии. В машине стоят компьютеры, и в танке тоже есть простой компьютер, а их сигналы нельзя отключить", — объяснил Егор.

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Мальчишка, которому снятся танки, имеет еще и первый взрослый разряд по лыжам, абсолютный слух, шесть лет учебы в музыкальной школе и большую любовь к Моцарту и Баху. Впрочем, это, наверное, для изобретения танков не очень важно?

"Что вы, — снисходительно улыбается Егор, — конечно, важно. Когда тяжело, долго изобретаешь, сильно устаешь, то, например, сыграешь Баха на фортепиано — и станет намного легче".

Уралвагонсюрприз

Три года Егор мечтал поехать на тот самый завод на Урале, где делают танки. "Уже собирались вдвоем с сыном поехать на машине в Нижний Тагил, походить возле танкового завода, сделать фото у памятников, зайти в бронетанковый музей. Однажды я пришел домой с работы, и жена сказала, что нас пригласили на танковый завод и даже на его главный танковый конвейер. Я не поверил: подумал, что кто-то шутит. А потом нам позвонили — и мы все испытали шок: никто из нас не думал, что такое может быть", — рассказывает папа, Алексей Трофимов.

Развернуть © Пресс-служба Уралвагонзавода © Пресс-служба Уралвагонзавода

Три дня в начале июня Егор с папой провел в столице танкостроения. Его потряс главный танковый конвейер. Егор даже немного посидел в танке и все хорошенько в нем рассмотрел. "Конечно, мало места, но я так и представлял. Правда, не верил, что смогу попасть в Нижний Тагил. Когда узнал, что едем, то думал о поездке днем и ночью. Привез домой подарки: семь книг о танках и заводе, литую модель танка "Армата" и еще много других сувениров, их хватит всему нашему конструкторскому бюро", — рассмеялся он.

Встреча в галстуках

Егор пришел на танковый завод в костюме и в галстуке. Был строг и внимателен, ловил каждое слово. Говорит, временами боялся даже дышать, чтобы не пропустить ничего важного. Он такой и в жизни: строгая форма, порядок в комнате, полная собранность, начищенные до блеска ботинки. "Это мой стиль, я так и на уроки в школу хожу", — уточняет он.

Развернуть Егор и инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Дмитрий Колмаков поговорили об устройстве танков © Пресс-служба Уралвагонзавода Егор и инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Дмитрий Колмаков поговорили об устройстве танков © Пресс-служба Уралвагонзавода

Инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Дмитрий Колмаков был взволнован встречей не меньше. Письмо мальчишки его удивило смелостью: на завод часто приходят письма с предложениями и изобретениями, но такое — впервые. "Егор написал, что создан "основной беспилотный танк". То есть машина без экипажа, управляемый дистанционно-роботизированный комплекс на базе танка. За 25 лет работы я впервые получил такое смелое предложение от 13-летнего молодого человека. До этого многие гораздо более старшие люди, даже имеющие ученые степени, предлагали усовершенствовать нашу технику. И вдруг решение актуальной и технически сложной задачи предложил шестиклассник!" — объясняет он.

Колмаков увидел Егора и вспомнил себя — он ведь тоже увлекся танками с 13 лет. Правда, когда устает от работы, то не играет на фортепиано Баха, а берет шахматы.

И это они еще физику не учили

У шестиклассника Трофимова нет времени на безделье. "Когда валяться-то? Надо же и программу 3D моделирования изучить", — говорит он. Дал обещание, что к 8 ноября, к 14-летию, сделает себе такой подарок. Говорит, ему очень нужна эта программа в дальнейшей работе над танком Т-101 "Торнадо".

Развернуть Егор и замначальника сборочного цеха Алексей Калитюк © Пресс-служба Уралвагонзавода Егор и замначальника сборочного цеха Алексей Калитюк © Пресс-служба Уралвагонзавода

"А почему у танка номер сто один?" — спрашиваю. Егор удивляется, мол, странный вопрос: если был танк Т-100, то должен быть и сто первый. И добавляет: "Торнадо — это же вихрь, который сметает все на своем пути, не замечая препятствий".

У него вообще большие планы: получить золотой значок ГТО, заняться пятиборьем, исправить на пятерки две четверки — по обществоведению и по математике, сделать много открытий.

— Это мы еще физику не изучали! — горячится юный изобретатель Трофимов. — С седьмого класса начнутся уроки физики, и вот тогда мы еще о-го-го сколько изобретем.

Елена Рузанова