Бросить наркотики еще при жизни

В селе Горная Саниба в Пригородном районе Северной Осетии в тысяче метрах над уровнем моря тихо. Вокруг — вершины, обрамленные льдом и шапками туч. Собака Белка играет с козами, капает дождь, пахнет мятой.

"Это будто не я был, когда с наркотиками… После них плохо было, а я все равно шел искать новую дозу. Мне никто не нужен был. Только доза. Вот и получилось — ни близких, ни работы нормальной, ни жизни. Ничего. А сейчас — новая жизнь", — рассказывает Аслан Мамиев, бывший пациент, а теперь сотрудник центра. Через несколько дней у него родится ребенок.

Путь от Владикавказа до Горной Санибы лежит через Кармадонское ущелье. О трагедии 2002 года, когда сошел ледник Колка и стал могилой более чем для сотни человек, здесь говорят так, будто это произошло прошлой осенью. Лавина из камней, снега и льда пронеслась совсем недалеко от Горной Санибы. Вместе с местными жителями погибла съемочная группа во главе с Сергеем Бодровым. В тот день они просили у центра реабилитации машину для транспортировки декораций, но предоставить ее не получилось — она перевозила вещи центра.

Развернуть Село Горная Саниба © Елена Афонина/ТАСС Село Горная Саниба © Елена Афонина/ТАСС

На Горной Санибе тихо и свежо. Наверное, таким и должно быть место, где людей возвращают к жизни. Этот центр создали в 1997 году, тогда он был частным и носил символичное название "Ковчег". С 2006 года он работает в структуре Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия и становится первым государственным наркологическим реабилитационным центром в СКФО. Теперь это ГБУЗ "Республиканский центр медико-социальной реабилитации больных наркоманией".

Развернуть Пациент реабилитационного центра © Елена Афонина/ТАСС Пациент реабилитационного центра © Елена Афонина/ТАСС

Оборвать связи

Гостей на Горной Санибе встречают дружелюбно, с ходу предлагают чай. Наша просьба о кофе обитателей центра смутила: "А кофе у нас нет". Но через некоторое время за спиной слышится кашель: "Нашел для вас. Заварил как смог. Надеюсь, пить можно", — говорит молодой человек из Петербурга, смущенно улыбаясь в бороду. Протягивает кружку с кофе. Северную столицу, говорит, мог с закрытыми глазами обойти. Для него все началось там — точнее, закончилось, и он приехал сюда.

В Горную Санибу пациент сразу не попадает: это бессмысленно. Сначала необходимо пройти курс лечения во Владикавказе, прийти в себя, пережить ломку, и не одну.

"В стационаре насильно не держат, телефонами не запрещаем пользоваться. Хотя лучше, конечно, без них: нужно полностью оборвать связи с прошлой жизнью. Связь с родственниками мы приветствуем и общение с ними не ограничиваем. Для близких, которые совсем не хотят покидать пациента, у нас кушетка найдется", — рассказывает главный врач центра Александр Газаев.

Развернуть Стационар во Владикавказе © Елена Афонина/ТАСС Стационар во Владикавказе © Елена Афонина/ТАСС

Остаться в стационаре, принять первую помощь не каждому под силу. Многие сбегают, многие возвращаются. Один пациент больше двадцати раз уходил и столько же возвращался. В итоге все же прошел весь курс реабилитации, женился на медсестре центра, которая родила ему нескольких детей. Выгнать и больше не принять могут только в одном случае — если пациент принес в центр дозу.

После дневного стационара начинается этап первичной реабилитации. Он проходит в высокогорном поселке Холст в Алагирском районе Северной Осетии. Кроме гор и медицинского центра, там почти ничего и никого нет, а добраться туда своим ходом практически нельзя.

"Там погода радикально может измениться четыре раза за один день. Неописуемо. Там рассудок возвращается. Все правильно: сначала внизу, в городе, лечат тело, а наверху, в горах, — голову и душу", — рассказывают пациенты, побывавшие в Холсте.

Горные скитальцы

Третий этап реабилитации — трудовой, на ферме, где обитатели центра занимаются скотоводством. Раньше он проходил в селе Горная Саниба, где арендовали землю. Потом землю пришлось отдать владельцу и переехать в село Хумалаг, но и там центр арендовал помещения для фермы. Совсем недавно в рамках республиканской антинаркотической программы медикам дали возможность приобрести свой участок на Горной Санибе и вернуться на прежнее место.

Развернуть Дом скоро будет полностью достроен, в нем уже живут пациенты © Елена Афонина/ТАСС Дом скоро будет полностью достроен, в нем уже живут пациенты © Елена Афонина/ТАСС

Новый дом скоро будет полностью достроен, в нем уже живут пациенты. "У нас будет гостиная общая, она же столовая, а еще можно надстроить помещение для гостей. Планы в голове грандиозные", — делится второй Аслан, который при переезде выполнял обязанности проектировщика и архитектора.

Он никогда не был пациентом центра, но отбыл срок в колонии, так что в определенной помощи также нуждался и пришел работать в центр. Тема наркозависимости ему совсем не чужая: его брат раньше употреблял наркотики, но вылечился, стал бизнесменом и теперь берет на работу бывших зависимых из центра.

Не бояться быть в ответе

Первыми переселенцами со старого места в Горную Санибу из числа животных стали козы. У остального скота еще берут анализы на предмет болезней, но скоро на ферме появятся и коровы, и куры, и даже пчелы. Всего в центре будет 15 голов крупного рогатого скота, 50 — мелкого и пасека на колесах. Пока плоды фермерского труда идут на нужды самого центра, но выход на рынок в планах уже присутствует, к тому же многие пациенты неплохо обучились сыроварению.

Развернуть Первыми переселенцами со старого места в Горную Санибу из числа животных стали козы © Елена Афонина/ТАСС Первыми переселенцами со старого места в Горную Санибу из числа животных стали козы © Елена Афонина/ТАСС

"Казалось бы, пасти стадо, ухаживать за скотом — просто физический труд, ничего особенного, а это большая ответственность. Я раньше из-за наркотиков ответственности очень боялся, бежал от нее. Даже когда лечиться начал, все еще боялся. А потом мне сон приснился. Хороший, светлый сон, где голос сказал: "Не бойся". Вы можете смеяться, но я перестал", — улыбается Аслан Мамиев.

Каждый день в Горной Санибе пациенты центра просыпаются в семь утра, и на ферме начинается трудовой день. К вечеру все собираются в доме, разговаривают, читают книги, смотрят телевизор — чаще фильмы, но не голливудские, а больше советские. Громкие события мимо обитателей Санибы тоже не проходят. "Из-за Олимпиады переживали, допинга и всей этой истории", — признаются они.

Помоги другому

Некоторые вернувшиеся к жизни реабилитанты идут работать волонтерами в колониях. Многие из них — бывшие заключенные, они понимают, что люди после окончания срока сильно подвержены наркотическим соблазнам. Волонтеры рассказывают заключенным про будущие перспективы и про центр, мотивируют их на прохождение послетюремной реабилитации.

Развернуть Аслан Мамиев несколько лет назад прошел полный курс лечения и стал сотрудником центра © Елена Афонина/ТАСС Аслан Мамиев несколько лет назад прошел полный курс лечения и стал сотрудником центра © Елена Афонина/ТАСС

"Другие наши волонтеры ходят по школам вместе с психологами, рассказывают детям о вреде наркотиков. Объясняют учителям и родителям школьников, как определить, что ребенок употребляет, и как это остановить. Сегодня взрослый учитель иногда обладает меньшей информацией о наркотиках, чем ученик", — говорит Александр Газаев.

Для информирования в интернете создан сайт реабилитационного центра с названием "Ваш Рубикон" и слоганом "Все бросают наркотики, но лучше это сделать при жизни".

Александра Будер