Росприроднадзор временно закрыл загоревшийся под Саратовом мусорный полигон

САРАТОВ, 9 июня. /ТАСС/. Деятельность загоревшегося мусорного полигона в Саратовской области временно приостановлена из-за превышения допустимой нормы оксида углерода вблизи объекта. Об этом в субботу сообщило региональное управление Росприроднадзора.

"Специалистами организовано выездное обследование, в ходе которого осуществлен отбор проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона. Лабораторные исследования показали в одной из проб превышение ПДК оксида углерода в 1,5 раза. Деятельность по приему отходов и их размещению на полигоне приостановлена", - говорится в сообщении.

Возгорание на территории полигона твердых коммунальных отходов "СТМ-Капитал" произошло утром 7 июня. До настоящего времени принимаются меры по ликвидации очагов возгорания. В тушении пожара задействовано 14 единиц техники. По информации областного управления Росприроднадзора, по факту горения ведомство начало административное производство по признакам нарушения ст. 8.2 КоАП РФ, санкция которой предусматривает в том числе административное приостановление деятельности хозяйствующего субъекта.