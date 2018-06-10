В Петербурге на фестивале кухонь представят гастрономический колорит от Кубы до Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Яркую палитру вкусовых сочетаний, характерных для разных стран и народов, представят на трехдневном фестивале национальных кухонь, который открывается в воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

"Именитые шеф-повара проведут свои мастер-классы по приготовлению блюд с национальным колоритом, а участники фестиваля смогут насладиться не только дегустацией кулинарных шедевров, но и освоить азы их приготовления под руководством лучших шеф-поваров города", - сообщили организаторы мероприятия.

В работе кулинарного смотра примут участие 17 ресторанов Петербурга, в основе меню которых лежит самобытная национальная кухня. Они предложат гостям как знакомые многим блюда, так и экзотические угощения. Посетители смогут оценить настоящий узбекский плов, чувашский праздничный пирог хуплу, армянский айлазан, азербайджанский шашлык, традиционный литовский суп, свинину в кисло-сладком соусе от повара из Китая, кубинскую Ропа вьеха (национальное мясное блюдо с гарниром из овощей - прим. ТАСС) и американский десерт "Дыхание дракона", приготовленный с использованием жидкого азота.

"Как показывает ежегодный кулинарный фестиваль, национальная кухня - это самый надежный ключ к дружбе народов", - отмечают устроители. Гастрономическая программа фестиваля будет разворачиваться под музыкальное сопровождение выступлений известных петербургских артистов, вокальных и хореографических коллективов разных национальностей.

Первый фестиваль национальных кухонь прошел в 2014 году, став впоследствии ежегодным городским праздником. В прошлом году событие посетили более 20 тыс. человек.

Фестиваль продлится до 12 июня. Мероприятие организовано при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.