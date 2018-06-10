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Лоскутное одеяло с пейзажами Нижнего Новгорода представят на фестивале шитья в регионе

В стране
10 июня, 0:32 UTC+3

Всего в мероприятии примут участие более 200 мастеров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Лоскутное одеяло с пейзажами Нижнего Новгорода, созданное мастерицами из Казахстана, представят на открывающемся в воскресенье в регионе фестивале "Волгаквилт". Об этом сообщила ТАСС организатор мероприятия Юлия Доценко.

"Еще ни на одной профильной выставке, проводимой в странах Содружества независимых государств (СНГ), не было представлено такое большое одеяло, его размер 3 на 3,6 метров. Нам приятно, что мастера из другой страны прониклись темой Нижнего Новгорода и изобразили на своем произведении его пейзажи", - отметила собеседница агентства. Она пояснила, что на ткани можно увидеть одни из главных достопримечательностей города - собор Александра Невского и Канавинский мост.
Лоскутное одеяло будет демонстрироваться на выставке все три дня фестиваля с 10 по 12 июня.

Также на "Волгаквилте", по словам Доценко, можно будет увидеть и другие не менее интересные работы мастеров лоскутного шитья и стежки, а также принять участие в мастер-классах известных российских художников. Кроме того, на площадке фестиваля мастера из России и других стран СНГ обсудят, как можно превратить увлечение квилтом - сшиванием небольших кусков ткани - в прибыльный бизнес.

Всего в мероприятии примут участие более 200 мастеров. Они будут состязаться в нескольких конкурсах. Главный из них - "Все оттенки синего", названный так по ассоциации с Волгой. К изделиям, которые предоставлены на конкурс, предъявляются строгие требования: они должны быть эксклюзивными, размером не менее 1 на 1 метр, и чтобы нигде ранее не демонстрировались. Еще один конкурс - "Японский пэчворк". На него принимались изделия с изображением городского архитектурного сооружения. Кроме того, на фестивале пройдет конкурс детских работ и конкурс "Пэчворк и квилинг в одежде". Победителям организаторы обещают ценные призы.
Впервые подобное мероприятие было проведено на Бору в 2014 году и называлось "Лоскутная поляна". 

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