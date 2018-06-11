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Владельцы "дальневосточных гектаров" в Хабаровском крае получили более 100 млн рублей

В стране
11 июня, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

По данным региональных властей, сейчас край находится на третьем месте по числу поданных гражданами заявлений

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ТАСС, 11 июня. Более 100 млн рублей направили на поддержку владельцев "дальневосточных гектаров" в Хабаровском крае, приводят в пресс-службе краевого правительства информацию, озвученную в понедельник рамках деловой программы международной выставки-ярмарки "Наш выбор 27". 

Инфографика Реализация закона о &quot;дальневосточном гектаре&quot;

Реализация закона о "дальневосточном гектаре"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

"В Хабаровском крае участниками федерального проекта о "дальневосточном гектаре" получено 115 млн рублей финансовой помощи от государства. Различными субсидиями и грантами воспользовались 47 человек. Всего в регионе действует более 30 мер господдержки", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, на сегодняшний день Хабаровский край находится на третьем месте по числу поданных гражданами заявлений, а также занимает одну из лидирующих позиций по организации поддержки участников программы в освоении земельных участков. Кроме того, это единственный регион среди субъектов ДФО, где принят краевой закон об образовании нового населенного пункта на "дальневосточном гектаре".

Как отметил исполняющий обязанности заместителя министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ринат Мазитов, в регионе уже перешли к активной фазе освоения "дальневосточных гектаров".

В крае существует несколько крупных агломераций, объединяющих более 100 земельных участков. Они расположены в районе сел Кругликово, Краснознаменка, Елабуга и Свечино, там проводится работа по строительству автомобильной дороги и объектов электрического хозяйства.

Сейчас в рамках инфраструктурного развития заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации на строительство автодорог. Также ведется разработка градостроительной документации. Здесь активное участие и основное финансирование берут на себя федеральный и краевой бюджеты. До 2020 года предусмотрена субсидия в размере 638 млн рублей.

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.

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