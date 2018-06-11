Большой офицерский бал в Севастополе впервые прошел с участием иностранных военных атташе

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Пятый, юбилейный Большой севастопольский офицерский бал прошел вечером в понедельник на Михайловской батарее в Севастополе. Впервые в нем приняли участие военные атташе из нескольких стран. Об этом объявил во время открытия бала и.о. командующего Черноморского флота вице-адмирал Александр Моисеев.

"Сегодня у нас пары не только из Севастополя и России, но здесь присутствуют наши гости из других стран: Армении, Сирии, Южной Африки, Бразилии и Венесуэлы, Центральной Америки, прошу обратить внимание, офицеры со своими дамами, аплодисменты, пожалуйста", - обратился к присутствующим вице-адмирал.

Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев в свою очередь поприветствовал иностранных гостей и отметил, что "культура стирает препятствия и ограничения на пути диалога между странами и народами".

Как и в прошлом году, бал собрал более 200 офицерских и гражданских пар. Большая часть участников бала - это жители Севастополя, офицеры-черноморцы со своими дамами, среди которых тоже много военнослужащих, и гражданские пары.

Традиционно в этом году на бал прибыли пары со всех концов России, в том числе представители всех флотов РФ. Дома эти пары заранее готовятся к участию в бале, а в Севастополь приезжают заранее на финальные репетиции. Для них это еще и возможность познакомиться с городом-героем, посетить достопримечательности и просто отдохнуть на море.

Бегущие по волнам

В этом году бал посвящен женщине. Организаторы, вдохновленные произведением Александра Грина, назвали его "Бегущие по волнам".

"Юбилейный бал мы решили посвятить женщине, поэтому выбрали такую романтическую тематику, которая неизменно ассоциируется с морем и романтикой, потому что Александр Грин - это всегда история о высоком, о мечте, о красоте. Наша главная цель показать этим балом, что женщина является некой путеводной звездой, особенным началом, которое гармонизирует все вокруг себя, несет в этот мир свет, красоту и творчество", - рассказала перед началом бала руководитель проекта Екатерина Графодатская.

В 20:30 мск бал открылся полонезом из балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро", а далее последовали танцевальные номера, посвященные образу женщины: волна мечты, волна любви, волна страсти и огня, волна встречи с мечтой, волна разлуки и надежды, волна замысла и мудрости и многие другие. "Мы каждый год стараемся удивлять новыми танцами, в этом году - более 30 танцев", - отметил художественный руководитель бала Дмитрий Платов.

По его словам, в этом году танцевальная программа очень разнообразна, в частности, это ставшие уже традиционными для бала офицерская кадриль, мазурка, "Очи черные", появились в репертуаре участников и новые танцы, в том числе латиноамериканские.

"Мы впервые участвуем в бале, готовиться было тяжело, у меня нет танцевальной подготовки, но это было очень интересно", - рассказала корреспонденту ТАСС Татьяна из Севастополя. "На самом деле все было не так сложно", - высказал свое мнение ее партнер по танцам Леонид.

Благотворительный аукцион

Бал - это благотворительное мероприятие, как и в прошлые годы, на балу провели благотворительный аукцион. Все средства, собранные на аукционе, организаторы направят на адресную помощь талантливым детям. К примеру, в этом году планируется приобрести для двух ребят, мечтающих стать музыкантами, скрипку и барабанную установку, а девушке-танцовщице, получившей травму, будут собраны средства на лечение.

О бале

Большой Севастопольский офицерский бал проводится в Севастополе с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", он проводится при содействии Черноморского флота РФ, Министерства культуры РФ, правительств Севастополя и Республики Крым. В этом году на проведение бала организаторы впервые получили президентский грант - 3 млн рублей.

Бал 2018 года приурочен ко Дню России (12 июня), и 235-летию создания Черноморского флота и Севастополя. Он традиционно проводится в знаковом для Севастополя месте - на Михайловской батарее.

Земляное укрепление для защиты молодого города построил на этом месте еще полководец Александр Суворов. А в середине XIX века на месте земляной батареи император Николай I распорядился создать каменный форт с толщиной стен почти в два метра. Михайловская батарея использовалась и во время первой обороны Севастополя в период Крымской войны и в Великую Отечественную, когда город обороняли второй раз, а сейчас там находится военно-исторический комплекс.