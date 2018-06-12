Во Владивостоке в День России проходит парусная регата

ВЛАДИВОСТОК, 12 июня. /ТАСС/. Парусная регата "Паруса России" для крейсерских яхт стартовала во Владивостоке 12 июня, в День России, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе яхт-клуба "7 футов".

"Сегодня у нас одновременно с другими городами страны проходит ежегодная гонка "Паруса России". Во Владивостоке на старт вышло 43 экипажа в четырех зачетных группах по размеру яхт: "Конрад-25R", "Плату 25", "25-30 футов" и "ORC". Только что был дан старт, сейчас в общем около 300 спортсменов находятся на воде, где будут соревноваться часов до 15:00 (08:00 мск)", - рассказали в пресс-службе.

В яхт-клубе также добавили, что парусный сезон для яхт классов "Конрад 25Р" и "Плату 25" открылся раньше регатой "Кубок Владивостока", но "Паруса России" открывает сезон для яхт всех классов. Сама гонка проходит по двум дистанциям в Заливе Петра Великого. Для больших яхт ("25-30 футов" и "ORC") предусмотрена большая дистанция "Амурские волны", а для малых ("Конрад-25Р", "Плату 25") дистанция поменьше под названием "Босфор Восточный".

Гонка "Паруса России" для крейсерских яхт ежегодно проходит 12 июня в разных города страны, где есть открытая вода и парусный спорт. В этом году Владивосток участвует в ней девятый раз. Ее также проводят в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Пскове, Новосибирске, Краснодарском крае и в других регионах.