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Хоровод дружбы объединил представителей разных народностей в Хабаровске в День России

В стране
12 июня, 9:00 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 12, июня. /ТАСС

Традиционная акция проводится в Хабаровске уже в восьмой раз

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ХАБАРОВСК, 12 июня. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек, представители разных народностей, проживающих в Хабаровском крае, объединились в хороводе дружбы, который был организован в Хабаровске в День России, передает корреспондент ТАСС.

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"Сегодня в Хабаровске на площадке перед Дворцом дружбы начался фестиваль музыки и песни "Карагод". Он проводится в Хабаровске в День России уже в восьмой раз", - сообщила ТАСС гендиректор краевого Дворца дружбы "Русь" Оксана Блонская.

По ее словам, для гостей и жителей города выступают с песнями и танцевальными номерами порядка 50 творческих коллективов из Хабаровского края и других дальневосточных регионов. Впервые участие в "Карагоде" принимают гости из КНР - Даляньский народный хоровой коллектив. Артисты исполнят произведение на русском языке.

Перед Дворцом дружбы, помимо выступлений, также проходят ярмарка, мастер-классы по народным ремеслам.

Хороводом единства отметили День России и в Еврейской АО. Как сообщили ТАСС в управлении внутренней политики правительства области, участие в танцевальном марафоне приняли жители Биробиджана и ряда сел. Праздничные мероприятия в регионе будут идти весь день, на разных площадках проходят концерты, для жителей одного из поселений организован просмотр кинофильмов под открытым небом, планируется также, что губернатор ЕАО Александр Левинталь сыграет в волейбол с сотрудниками местного цементного завода.

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День России Хабаровский край Еврейская автономная область
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