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Регионы СЗФО отметили День России

В стране
12 июня, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

На Северо-Западе страны прошли фестивали патриотической песни, дегустации национальных блюд, а также футбольные акции к ЧМ-2018

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) отметили День России фестивалями патриотической песни, дегустациями национальных блюд, а также футбольными акциями, посвященными чемпионату мира по футболу. В нескольких регионах люди вышли на улицы несмотря на дождь.

В Великом Новгороде горожане поучаствовали в фестивале патриотических песен. В Мурманске жители и гости города собрались на главной площади и исполнили хором гимн России.

Музыкальную акцию провели и кадеты Нахимовского военно-морского училища, филиал которого открылся в Мурманске в прошлом году. Нахимовцы промаршировали по проспекту Ленина и исполнили гимн училища на главной городской сцене.

Футбол, воздухоплавание и байкеры

В большинстве регионов СЗФО в День России прошли спортивные мероприятия. В Мурманске для гостей праздника организовали соревнования по владению мячом. А в Калининграде, одном из городов ЧМ-2018, стартовала акция "Играй за всех! За нас! За каждого" в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу. Любой желающий в течение дня может написать свои пожелания российской сборной или оставить автограф на специальном стенде, пожелав успеха и побед российским футболистам. Кроме того, в этот день в Калининграде проходят состязания по панна-футболу (игра один на один на миниатюрной площадке), кибер-футболу, выступают футбольные фристайлеры.

В Карелии в честь Дня России стартовал мотопробег. Как рассказал ТАСС руководитель республиканского мотоклуба "Ночные волки" Геннадий Мазов, около 50 байкеров проехали более 20 км от набережной Петрозаводска до поселка Новая Вилга с российскими флагами.

"Цель акции - объединение людей. От каждого из нас сегодня зависит, какой завтра будет наша страна", - сказал он.

Вологодские байкеры в честь праздника на одной из площадей выстроили из мотоциклов слово "Россия".

"Байкеры вместе с волонтерами под развевающимися российскими флагами выстроили на площади Возрождения хэштег #МЫРОССИЯ. В этом процессе было задействовано 30 ретро- и современных байков, чтобы буквы получились ровными, расстояние между ними специально замеряли рулеткой", - сообщили в пресс-службе мэрии Вологды.

Главная площадь Сыктывкара - Стефановская - тоже посвящена спорту. Днем на ней пройдет шоу "Силовой экстрим", а в 20:00 мск стартует "Велоночь-2018".

"Велоночь" мы проводим шестой год подряд и только в Сыктывкаре ожидаем более 5 тыс. участников. <...> По завершении на центральных площадях в наших городах пройдут велофестивали - мы станцуем на велосипедах", - рассказал ТАСС один из организаторов акции, зампред Ассоциации велолюбителей Коми Алексей Лазарев.

Празднование Дня России в Псковской области совпало со стартом XXIII Международной встречи воздухоплавателей. Официальное ее открытие запланировано на 18:00 мск, но аэронавты уже совершили несколько тренировочных полетов. "В этом году в небо поднялись и необычные воздушные шары, один из аэронавтов впервые представил шар в форме клубнички, также у нас есть шар-смайлик", - сообщила ТАСС руководитель пресс-центра мероприятия Алена Андреева.

Национальные традиции

Регионы СЗФО в День России рассказали жителям и гостям о своих национальных традициях. В Калининграде в Центральном парке культуры и отдыха развернулись национальные подворья, представляющие культуру, быт и кулинарные особенности разных национальностей, проживающих на территории региона. Гостей встречают белорусская, украинская, литовская, польская, азербайджанская, узбекская, таджикская и другие общины.

В Архангельске в День России прошел фестиваль кухонь народов страны, где можно было попробовать азербайджанские, польские, немецкие, татарские, грузинские, армянские и поморские блюда.

Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа пригласил горожан прийти на праздник в народных костюмах и немного рассказать о них. Как сообщила ТАСС заведующая организационно-методическим отделом Этнокультурного центра Евгения Растягаева, были представлены костюмы ненцев, коми-ижемцев, мезенский городской костюм, усть-цилемский, татарские и украинские традиционные наряды.

Экологические акции и техношоу

В Архангельской области в рамках праздника прошли несколько необычных мероприятий. В частности, в городе Вельске горожане пронесли по улицам 10-метровый флаг России, а затем молодежные активисты на центральной площади города зачитали послание потомкам, которые будут жить в Вельске в 2043 году.

"Ребята написали про то, что ждут чемпионат мира по футболу и надеются на сборную России. Еще написали, что хотят, чтобы в Вельске появился вуз и дом молодежи, что их волнует экологическая обстановка, и они уверены, что через 25 лет придумают лекарство от рака", - рассказала ТАСС начальник управления культуры, туризма и по делам молодежи Вельского района Ольга Березина.

Участники студенческих отрядов региона 12 июня провели уборку на Кегострове.

"У нас 50 участников из 10 отрядов Архангельска и Северодвинска, и это не просто уборка, но и соревнование, какая команда больше и лучше уберет. Мы прибираем ближе к сердцу острова, там свалки, которые необходимо убрать, мы решили, что символично в День России сделать такой подарок и увезти мусор с острова", - сказал ТАСС командир Штаба студенческих отрядов Северодвинска Роман Войтенко.

В Котласе День России совпал с днем города, там состоялось техношоу "Восстание машин". Горожанам показали спасательную, военную, ретро- и современную технику, а водители и операторы погрузчиков, тракторов и экскаваторов продемонстрировали свои навыки во время показательных выступлений.

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