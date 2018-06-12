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Работа аэропорта в Калининграде восстановлена после сбоя в электроснабжении

В стране
12 июня, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В дирекции аэропорта уточнили, что сбой к системе электроснабжения Храброво привел к задержке семи рейсов

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ТАСС, 12 июня. Аэропорт "Храброво" в Калининграде возобновил работу в штатном режиме после сбоя в системе электроснабжения. Об этом во вторник сообщила ТАСС ведущий специалист по связям с общественностью аэропорта "Храброво" Наталья Грицун.

Из-за несанкционированных строительных работ в районе очистных сооружений поселка Храброво был порван питающий кабель, идущий от трансформаторной подстанции к аэропорту. Начиная с 11:00 и до 15:00 часов (с 12 до 16 часов по московскому времени) из-за сбоя в системе электричества не работали системы регистрации и он-лайн сервисы. В результате этого произошла задержка отправления рейсов.

"Сейчас все задержанные рейсы возобновлены, с 15 часов (16:00 по московскому времени) работаем в штатном режиме. Был порван кабель на участке от трансформаторной подстанции до аэропорта из-за несанкционированных строительных работ. И в связи с этим у нас было отключение электричества, его быстро восстановили, но серверные и оборудование у нас долго восстанавливались" - сказала Грицун.

В дирекции аэропорта уточнили, что сбой к системе электроснабжения Храброво привел к задержке семи рейсов. "Среди них было три международных, два чартера в Анталию и один регулярный в Варшаву. Остальные рейсы были внутренними. Все задержанные рейсы отправлены, сейчас сбоев и задержек нет", - пояснили представители дирекции.

Аэропорт "Храброво" рассчитан на пассажиропоток 3 млн человек в год. Максимальная пропускная способность 1250 пассажиров в час. Во время чемпионата мира по футболу, игры которого, в частности, пройдут в Калининграде, она достигнет 1950 человек в час в одном направлении. Пассажиропоток в 2017 году превысил 1,78 млн человек.

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