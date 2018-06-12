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Власти Северной Осетии планируют начать реконструкцию стадиона "Спартак" в 2019 году

В стране
12 июня, 20:23 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, июня. /ТАСС

По словам главы региона Вячеслава Битарова, сейчас объект является одним из самых проблемных в республике

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Реконструкция стадиона "Спартак" в Северной Осетии, построенного в 1962 году, может начаться в 2019 году. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров журналистам, комментируя итоги встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

"Дмитрий Анатольевич спросил, какая помощь нужна республике, и мной были озвучены проблемы, которые требуют срочного решения и с которых республика своими средствами справиться не может. В частности, один из вопросов - реконструкция стадиона "Спартак", - сказал Битаров. - Медведев отозвался на мою просьбу, вспомнил, сколько известных футболистов подарила наша республика и конечно, дал сразу же распоряжение, и надо будет республике подготовить проект, чтобы в 2019 году реализовывать намеченное".

По словам Битарова, в настоящее время стадион является одним из самых проблемных объектов в республике. "Ситуация непростая, трибуны в таком состоянии, что могут даже рухнуть из-за того, что много времени капитального ремонта не было. И сейчас нужны большие средства, чтобы сохранить его для последующих поколений", - отметил глава.

Республиканский стадион "Спартак" во Владикавказе - девятый в России по вместительности и крупнейший стадион на юге России. Он построен в 1962 году и вмещает более 32 тыс. человек. Поле стадиона имеет естественное травяное покрытие.

"Спартак" являлся домашним стадионом одноименного профессионального футбольного клуба из Владикавказа, основанным в 1921 году и ставшим чемпионом России в 1995 году, двукратным серебряным призером 1992 и 1996 годов.

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