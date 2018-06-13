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В Комсомольске-на-Амуре сдали новую газораспределительную станцию и трубопровод

В стране
13 июня, 6:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

После ввода этих объектов город дополнительно будет получать более 200 млн куб. м природного газа в год, сообщили в правительстве Хабаровского края

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ТАСС, 13 июня. Более 200 млн куб. м природного газа в год получит Комсомольск-на-Амуре с введением в эксплуатацию новой газораспределительной станции и участка трубопровода, построенных в рамках долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития города.

"В Комсомольске-на-Амуре в эксплуатацию сдан еще один объект, строительство которого велось в рамках долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития города. Это - газораспределительная станция №2 [ГРС-2] и участок трубопровода", - говорится в сообщении Минвостокразвития в среду. Новая станция производительностью 150 тыс. куб. м в час имеет два выхода для поставки природного газа - на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод и для газификации потребителей города.

Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит подключить к газу дополнительных потребителей. По данным правительства Хабаровского края, город дополнительно получит более 200 млн куб. м природного газа в год. Мощности существующей ГРС-1, через которую газ по магистральному газопроводу "Оха - Комсомольск-на-Амуре" подается потребителям с 1987 года, находятся на пределе.

Как уточнили ТАСС в правительстве Хабаровского края, в Комсомольске-на-Амуре газифицировано свыше 80% квартир, это самый высокий показатель по региону. Ввод ГРС-2 позволит продолжить газификацию, обеспечит несколько отдаленных микрорайонов и площадки территории опережающего социально-экономического развития.

В Комсомольске-на-Амуре реализуется комплексный план социально-экономического развития города, который был разработан Минвостокразвития России по поручению главы государства. План состоит из двух разделов. Первый - 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел - перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, которые необходимо построить или реконструировать.

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