Студенты РФ и Швейцарии примут участие в исследовательской полевой школе в ЯНАО

ТАСС, 13 июня. Полевая научно- исследовательская школа с участием студентов России и Швейцарии пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2019 году. Одним из направлений их работы станет изучение строительства в условиях вечной мерзлоты, сообщили в понедельник в окружном департаменте по науке и инновациям.

"Летом 2019 года на Ямале будет организована полевая научно-исследовательская школа с участием студентов России и Швейцарии. Основными направлениями работы станут строительство в условиях вечной мерзлоты, экология и история. Местом размещения школы выбрана территория одного из бывших лагерей 501-й стройки [строительство № 501 - официальное название секретной железной дороги Чум - Салехрад - Игарка, которую в 1947 - 1953 годах возводили на территории полуострова Ямал, через каждые 7-12 километров стояли лагеря для заключенных] в Надымском районе", - говорится в сообщении.

По словам директора окружного департамента Алексея Титовского, в последнее время представители зарубежных научных сообществ заинтересованы в создании научно- образовательных площадок для изучения арктического региона и освоения современных методов исследований в полевых условиях. "Особенно интересна с этой точки зрения территория ЯНАО. За две недели молодые люди из вузов России и Швейцарии смогут изучить особенности строительства в условиях вечной мерзлоты, отрывок истории советского времени, касающийся 501-й стройки, а также влияние антропогенного фактора на состояние окружающей среды", - уточнили в департаменте.

По итогам полевой школы студенты подготовят доклады по каждому направлению, которые представят в качестве научно-исследовательских практических работ в своих университетах. "Также осенью 2019 года планируется проведение международной научно-технической конференции в Салехарде", - добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что июле этого года на Ямале также продолжит работу международная летняя полевая школа "Путь к Северу", этот проект стартовал в 2017 году. Студенты из России и Германии уже освоили методы полевых исследований, отбора проб растительности и почвы, а в этом году закончат начатые в прошлый полевой сезон комплексные экологические исследования.