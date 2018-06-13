Дорожники зафиксировали рост трафика по Крымскому мосту в сторону полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Дорожные службы в минувшие выходные, когда страна отмечала День России, зафиксировали рост трафика по Крымскому мосту в сторону полуострова, при этом 10 июня был побит новый рекорд, сообщила в среду пресс-служба Упрдор "Тамань", в оперативном управлении которого находится сооружение.

"Фиксируется рост трафика в Крым: за трое суток в сторону Керчи проехали 38,4 тыс. транспортных средств, в обратную сторону - 33,3 тыс.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в минувшие выходные достигнут новый рекорд интенсивности движения по мосту: в воскресенье, 10 июня, трафик превысил 25 тыс. автомобилей в обе стороны. Предыдущий рекорд трафика в 23 тыс. транспортных средств был зафиксирован 20 мая, напомнили в пресс-службе.

Всего, как отметили в "Упрдор "Тамань", за 12 суток с начала летнего сезона по Крымскому мосту проехали более 186 тыс. автомобилей, в том числе 103 тыс. в сторону Крыма и более 83 тыс. - в сторону Тамани.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. РФ начала строить его в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей.

Он возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Автодорожную часть моста планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония ее открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, а рано утром 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. Строительство железной дороги через Керченский пролив завершится в 2019 году.