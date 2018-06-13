Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дорожники зафиксировали рост трафика по Крымскому мосту в сторону полуострова

В стране
13 июня, 9:04 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, июня. /ТАСС

За трое суток в сторону Керчи проехали 38,4 тыс. транспортных средств

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Дорожные службы в минувшие выходные, когда страна отмечала День России, зафиксировали рост трафика по Крымскому мосту в сторону полуострова, при этом 10 июня был побит новый рекорд, сообщила в среду пресс-служба Упрдор "Тамань", в оперативном управлении которого находится сооружение.

СПЕЦПРОЕКТ

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Фиксируется рост трафика в Крым: за трое суток в сторону Керчи проехали 38,4 тыс. транспортных средств, в обратную сторону - 33,3 тыс.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в минувшие выходные достигнут новый рекорд интенсивности движения по мосту: в воскресенье, 10 июня, трафик превысил 25 тыс. автомобилей в обе стороны. Предыдущий рекорд трафика в 23 тыс. транспортных средств был зафиксирован 20 мая, напомнили в пресс-службе.

Всего, как отметили в "Упрдор "Тамань", за 12 суток с начала летнего сезона по Крымскому мосту проехали более 186 тыс. автомобилей, в том числе 103 тыс. в сторону Крыма и более 83 тыс. - в сторону Тамани.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. РФ начала строить его в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей.

Он возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Автодорожную часть моста планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония ее открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, а рано утром 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. Строительство железной дороги через Керченский пролив завершится в 2019 году.

Смотрите также

Более 150 экипажей приняли участие в автопробеге по Крымскому мосту

Аксенов: запуск грузового и ж/д сообщения по Крымскому мосту снизит цены на продукты

Путин заверил, что проезд по Крымскому мосту останется бесплатным

Путин: с открытием грузового движения по Крымскому мосту цены в южных регионах уравняются

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
2
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
3
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
4
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Трамп раскритиковал Роберта де Ниро, нецензурно выразившегося в его адрес
7
Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости