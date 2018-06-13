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Северо-Кавказская электронная таможня заработает с 27 июня

В стране
13 июня, 12:45 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 13, июня. /ТАСС

В 2018 году электронные таможни также создадут в Приволжском федеральном округе и на Урале

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ПЯТИГОРСК, 13 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказская электронная таможня будет создана в Минеральных Водах и начнет работу с 27 июня, сообщает в среду пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления (СКТУ).

"Декларирование будет осуществляться в Северо-Кавказском центре электронного декларирования, который станет основным местом декларирования товаров в регионе действия СКТУ, при фактическом их нахождении на тринадцати таможенных постах", - пояснил первый заместитель начальника СКТУ Дмитрий Штенберг, слова которого приводит пресс-служба.

На данный момент в регионе деятельности СКТУ совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров с использованием деклараций на товары, ведут в 15 местах таможенного оформления по всему округу.

Приказ о создании Северо-Кавказской электронной таможни подписал 7 июня руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. В соответствии с Комплексной программой развития ФТС России до конца 2020 года основной декларационный массив должен быть сконцентрирован в центрах электронного декларирования.

В 2018 году электронные таможни будут созданы в Приволжском федеральном округе, на Урале и Северном Кавказе. Новый режим работы заключается в том, что все взаимодействие и документооборот между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности должны быть переведены в электронный формат. Пока полностью в электронной форме ведется только декларирование товаров.

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