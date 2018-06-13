Россельхознадзор открыл в Ростове крупнейшую на юге России лабораторию по диагностике АЧС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Крупнейшую лабораторию по диагностике африканской чумы свиней (АЧС) и других особо опасных болезней животных на базе ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" открыли в Ростове-на- Дону, сообщил журналистам в среду руководитель регионального управления Россельхознадзора Антон Кармазин.

"Нам за 2,5 года удалось реализовать проект, который позволит контролировать по качеству и безопасности сельхозпродукцию от поля до потребителей, включая также заболевания животных... По сути, это крупнейший на юге России центр по диагностике заболеваний, общих для человека и животных, а также по диагностике заболеваний рыб", - сказал Кармазин.

По его словам, модуль высокой биологической защиты в составе лаборатории позволит проводить исследования особо опасных заболеваний животных, в том числе АЧС. "Прежде Ростовская область была закреплена за рядом регионов - это Краснодарский, Ставропольский край, Москва <…> Теперь мы сможем проводить диагностику здесь, это будет своевременно, быстро и эффективно", - пояснил руководитель управления.

По информации регионального управления Россельхознадзора, новая лаборатория позволит проводить до 500 тысяч исследований биологического материала в год. Специалисты лаборатории будут проводить, в частности, работу по выявлению и профилактике наиболее опасных для человек инфекций - сибирской язвы, бешенства, бруцеллеза, птичьего гриппа и других. Кроме того, будет осуществляться микробиологический и токсикологический контроль пищевой продукции животного и растительного происхождения.

"Центр … ультрасовременный, это последние технологии, которые соответствуют международным и российским стандартам. Это одна из лучших лабораторий, которая открывается в России за последнее время", - сказал заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

В составе новой лаборатории семь отделов, специалисты которых применяют самые современные технологии и подходы в диагностике заболеваний животных, в том числе молекулярно- генетические методы, исследование биологических свойств вирусов с использованием культур клеток. Лаборатория будет проводить контроль эпизоотической ситуации на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской области, а также Республики Калмыкия.