На Кавказе полчища саранчи пустят на дешевый корм для рыб

ТАСС, 13 июня. Сразу несколько регионов Северного Кавказа переживают сейчас массовое нашествие саранчи: в некоторых районах Ставропольского края и Дагестана даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Аграрии других южных областей только ожидают пик нашествия насекомых, при этом власти регионов рассчитывают, что ситуация не выйдет из-под контроля и большого ущерба удастся избежать. Между тем ученые разрабатывают ловушки для саранчи и ищут возможности извлекать из нашествия максимальную выгоду.

Саранча — многоядный вредитель, способен преодолевать большие расстояния, уничтожая сельскохозяйственные культуры и дикорастущие растения. Ежегодно регионы Северного Кавказа и Южного федерального округа РФ тратят на борьбу с летающими насекомыми десятки миллионов рублей, ущерб также исчисляется миллионами. По информации Минсельхоза РФ, по результатам фитосанитарного мониторинга в 2018 году будут проведены защитные мероприятия против саранчи в 11 субъектах России на площади 841,1 тыс. га.

Миллионы на борьбу с саранчой

В Ставропольском крае, где режим ЧС введен уже в трех районах, химикатами с помощью наземной техники и малой авиации обработаны 142,36 тыс. га. При этом саранча обнаружена на 222,8 тыс. га в 10 районах. Власти Ставрополья на борьбу с вредителем направили около 50 млн рублей и призывают аграриев "действовать сообща", так как насекомые мигрируют по территории края.

"Мы пристально следим за ситуацией в Калмыкии и Дагестане, откуда также возможно нашествие вредителя. За счет краевого бюджета закуплены инсектициды и выданы сельхозпроизводителям в соответствии с поданными заявками. А благодаря поддержке губернатора мы получили дополнительные средства на приобретение химпрепаратов", — сказал министр сельского хозяйства края Владимир Ситников, слова которого приводит пресс-служба.

В соседнем Дагестане режим ЧС действует уже в четырех районах — в Бабаюртовском, Кизлярском, Ногайском и Тарумовском. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, сейчас в Дагестане на наличие саранчи обследовано более 260 тыс. га сельхозугодий, вредителей выявили на площади около 100 тыс. га. Химобработка проведена на более 50 тыс. га с применением, в том числе и авиации.

"В этом году из республиканского бюджета выделено 15 млн рублей на борьбу с саранчой. Эта сумма в три раза больше, чем в прошлом году. Но даже ее недостаточно для аренды необходимой техники. В связи с объявлением режима ЧС рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств из резервного фонда", — отметили в пресс-службе.

В режиме повышенной готовности

Борьбу с вредителем на земле и с воздуха ведут и в Калмыкии, где режим повышенной готовности объявлен уже в 7 из 13 районов. Химикатами, в том числе при участии 10 авиабортов, обработано более 58 тыс. га. Специалистам надо успеть, чтобы саранча не встала на крыло (то есть не приобрела способность летать — прим. ТАСС), иначе она с легкостью будет преодолевать сотни километров, и помешать ей уничтожать по пути всю растительность уже ничего не сможет.

Развернуть Обработка поля от саранчи пестицидами © Марк Ольшанский/ТАСС Обработка поля от саранчи пестицидами © Марк Ольшанский/ТАСС

Власти республики для борьбы с саранчой, пик которой ожидают здесь через две недели, выделили 15 млн рублей. Фермерам предоставляют также субсидии на приобретение опрыскивателей. При этом в регионе уверены, что решить проблему с прожорливыми насекомыми можно только совместными усилиями южных регионов и при поддержке федерального центра.

"Ситуацию держим под контролем, рассчитываем, что ситуация сложится более благополучно, нежели в прошлом году, когда ущерб оценивался миллионами рублей. <...> Мы ходатайствуем, что необходима федеральная поддержка для борьбы с саранчой, своими силами регионам тяжело справляться. Писали в Минсельхоз РФ, обращались к депутатам Госдумы, но пока положительного ответа нет", — заметили в республиканском Минсельхозе.

В Астраханской области обработка территорий от саранчи тоже в самом разгаре, насекомые здесь "захватили" земли в трех районах. Глава одного из крупнейших фермерских хозяйств Вагид Джафаров, рассказал ТАСС, что в прошлом году из-за нашествия саранчи "потерял 25 га", еще около 1 млн рублей потратил на борьбу с вредителем. В нынешнем сезоне ситуация пока не вызывает беспокойства, но есть опасения, что насекомые совершат марш-бросок к астраханским посевам из Калмыкии и Дагестана.

"К середине — к концу июня ожидаем, что вредителя будет больше, хотя саранча непредсказуема. Она любит влагу и растительность, а у нас в этом году дождей почти не было, зелени пока еще мало, может быть, и обойдет нас стороной", — говорит Джафаров.

Угрозы пока нет

Опасаются возможного налета вредителя и в тех регионах, где он из-за более прохладного климата не прижился. Так, в Адыгее, где в 2016 году саранча "захватила" порядка 12 тыс. га земли, а также в Карачаево-Черкесии и в Чечне специалисты пока только ежедневно мониторят ситуацию. При обследовании посевных площадей личинки саранчи здесь не обнаружены, но на случай ее появления есть и техника для обработки территорий, и запасы инсектицидов.

"Мароккская саранча (наиболее агрессивный и всеядный вид саранчи — прим. ТАСС) у нас не прижилась, и откладки потомства не произошло. Конечно, вновь есть угроза залета из сопредельных территорий, но пока ситуация стабильна: другие регионы держат ее под контролем, проводят обработки", — сказала ТАСС руководитель Россельхозцентра по Адыгее Анна Минакова.

Не прогнозируют массового появления саранчи и в южных регионах. Как рассказали ТАСС в администрации Волгоградской области, с 2015 года популяция саранчовых в регионе значительно снизилась. По данным Россельхозцентра Краснодарского края, проблем с саранчой в этом году не ожидают, если вредитель не прилетит из соседнего Ставропольского края. По данным регионального Минсельхоза, в этом году на Кубани предусмотрено около 70 млн рублей на борьбу с вредителями, в том числе и с саранчой.

Ловушка для саранчи

Регионы тратят на борьбу с саранчой миллионы рублей, но "война" с насекомыми повторяется ежегодно. В Астраханской области даже решили искать выгоду от нашествия саранчовых полчищ. Вредителей решили использовать в качестве питательного и дешевого корма для рыб. А ученые Астраханского государственного университета (АГУ) разрабатывают специальную автоматическую ловушку, которая с помощью ультрафиолета (саранча видит это излучение — прим. ТАСС) будет привлекать саранчу и впоследствии перерабатывать ее в корм.

Как пояснил ТАСС профессор АГУ и соавтор изобретения Анатолий Лихтер, устройство представляет собой "световую пушку", перед источником света будет установлена сетка под напряжением. При столкновении саранча будет получать удар током и падать в специальную подсушивающую камеру, после чего насекомых будут перерабатывать в корм.

"С точки зрения защиты насаждений от саранчи от одной установки не будет, конечно, эффекта, нужно будет серийное производство. Но с точки зрения создания кормов — это может быть очень выгодно, корма будут в разы дешевле. Одна установка сможет выработать за 4 месяца 23 тонны кормов", — сказал Лихтер.

По его словам, пока проведены лишь лабораторные исследования ловушки для саранчи, при этом устройство уже запатентовали. Также астраханские ученые выиграли грант в 500 тыс. рублей на воплощение идеи в жизнь. Если средства поступят в этом году, то устройство протестируют на местности. В Министерстве сельского хозяйства Астраханской области ТАСС сообщили, что о данной разработке знают и ищут инвесторов, которые бы могли помочь в реализации этой идеи.