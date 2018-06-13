Вольерный комплекс для диких животных открылся в Кавказском госзаповеднике в Адыгее

МАЙКОП, 13 июня. /ТАСС/. Новый вольерный комплекс, демонстрирующий туристам и экскурсантам Кавказского государственного природного биосферного заповедника жизнь диких животных, открылся на кордоне Гузерипль в Адыгее, сообщил в среду ТАСС руководитель отдела туризма заповедника Алексей Митрофанов.

"Вольер для диких животных на кордоне Лаура в Красной поляне, появившийся еще в 2004 году, пользуется сегодня большой популярностью у гостей заповедника. Поэтому мы и открыли на кордоне Гузерипль еще один вольерный комплекс, - для того, чтобы туристы, попадающие в заповедную зону со стороны Адыгеи, могли познакомиться с животным миром Кавказа", - сказал он.

В Гузерипль из Красной поляны уже перевезли пару волков - Розу и ее сына Ромула, а также двух оленей. Теперь вольеры кордона Гузерипль будут пополняться новыми животными, пояснил собеседник агентства.

"В минувшем году заповедник посетило порядка 260 тыс. человек, это на 20% больше, чем годом ранее. Интерес к активному отдыху, экотуризму постоянно растет. Среди экскурсионных объектов заповедника наибольшей популярностью пользуются кордон Лаура в Красной поляне, кордон Гузерипль и плато Лагонаки в Адыгее. Заповедные тропы привлекают туристов из самых разных регионов России, открывающих для себя уникальную дикую природу Кавказа", - добавил Митрофанов.

Флора Кавказского биосферного госзаповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна - 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 - рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Многие виды животных занесены в Красную книгу РФ. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно- кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан.

В 2005 году специалисты WWF России и Российской академии наук разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. Первые леопарды - Ахун, Виктория и Кили - были выпущены в Кавказском биосферном заповеднике в июле прошлого года, самка Виктория в январе этого года погибла. Это первые шаги по созданию новой популяции: на Северном Кавказе должно быть не менее 50 леопардов.