В Мурманской области начнут готовить волонтеров-спасателей

МУРМАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области разработали программу подготовки волонтеров-спасателей. Об этом сообщил в среду на совещании в областном правительстве и.о. председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Андрей Игнатенко.

"Разработан проект программы первоначальной подготовки спасателей с выдачей удостоверения... Мы готовы обучать всех волонтеров на безвозмездной основе на базе учебно-методического центра и аварийно-спасательной службы Мурманской области", - сказал он.

Глава комитета отметил, что в регионе есть большой опыт привлечения волонтеров-пожарных. По его информации, на территории региона зарегистрировано 626 добровольных пожарных формирований численностью более 9 тыс. человек, которые действуют в 23 населенных пунктах.

Теперь к ним добавятся и добровольцы-спасатели. На сегодняшний день на территории Мурманской области уже созданы три общественные организации, занимающиеся поиском и спасением людей, в состав которых входит около 40 волонтеров. Программа обучения позволит увеличить их число.